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В честь 77-й годовщины снятия блокады над Петербургом прогремит салют, а небо раскрасит фейерверк

Артиллерийский салют в ознаменование снятия немецко-фашистской блокады прогремит в Петербурге вечером в среду. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«27 января в 21:00 в Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости произвести праздничный артиллерийский салют тридцатью артиллерийскими залпами в сопровождении фейерверка», — говорится в приказе командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Для производства салюта назначена батарея в составе 12 орудий Д-44 и батарея в составе 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии. Орудия произведут залпы, а установки выпустят в ночное небо около полутора тысяч разноцветных фейерверков.

«Купола салюта будут разрываться на высоте 500 метров и превысят диаметр в 300 метров», — добавили в пресс-службе.

27 января, напомним, в Петербурге также пройдёт традиционная акция «Свеча памяти», но в этот раз на полчаса раньше. О том, какие ещё события, приуроченные к 77-летней годовщине снятия блокады, стоит посетить, читайте в гиде «Фонтанки».

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