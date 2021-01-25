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Акция «Свеча памяти» в день полного освобождения Ленинграда от блокады изменила время начала

Акция «Свеча памяти» в сквере имени Ольги Берггольц 27 января начнётся в Петербурге в 11.30. О том, что встреча горожан в день 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдёт не в полдень, как планировалось до этого, а на полчаса раньше, «Фонтанке» 25 января сообщили организаторы.

Монумент в сквере имени Ольги Берггольц к среде покроют мешковиной, а вокруг установят противотанковые ежи. Участники памятной акции зажгут свечи под звуки метронома и возложат цветы. На аллеях организаторы повесят плакаты военного времени, из динамиков прозвучат стихи Ольги Берггольц.

«Свеча памяти» — лишь одно из событий, проходящих в городе ко дню полного освобождения Ленинграда. О том, где можно увидеть спектакли о блокаде, встретиться с Александром Сокуровым или послушать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, «Фонтанка» рассказывает в тематическом гиде.

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