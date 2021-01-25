«Цветы и извинения — хорошо, но требования закона они не отменяют!» — написал 25 января в своем микроблоге в Тwitter депутат Госдумы Александр Хинштейн, требуя разобраться в ситуации с травмированием женщины во время несогласованной акции в Петербурге 23 января.

«Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине», — заявил народный избранник.

Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине. Цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют! pic.twitter.com/jZhFwLmyso — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 25, 2021

По его словам, полицейский нарушил требования закона «О полиции», не предупредил её о возможности применения физической силы, при этом «её действия не создавали никакой угрозы жизни и здоровью и не могли повлечь иные тяжкие последствия», — уверен Хинштейн.

