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Депутат Госдумы Хинштейн потребовал от генпрокурора и СК возбудить дело против полицейского, пнувшего женщину в Петербурге

«Цветы и извинения — хорошо, но требования закона они не отменяют!» — написал 25 января в своем микроблоге в Тwitter депутат Госдумы Александр Хинштейн, требуя разобраться в ситуации с травмированием женщины во время несогласованной акции в Петербурге 23 января.

«Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине», — заявил народный избранник.

По его словам, полицейский нарушил требования закона «О полиции», не предупредил её о возможности применения физической силы, при этом «её действия не создавали никакой угрозы жизни и здоровью и не могли повлечь иные тяжкие последствия», — уверен Хинштейн.

54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину 23 января грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт. Инцидент попал на видео. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в реанимацию.

МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка. Затем в больницу с букетом хризантем прибыл полицейский, ударивший женщину. Он назвал произошедшее личной трагедией.

Вечером 24 января пострадавшую выписали из больницы. Снимавшим это телевизионщикам Юдина сказала, что не держит зла на обидчика.

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Комментарии (34)

Wowan
Судить надо деревенщину неотёсанную! Женщину, которая в матери годится, пнул как свинью в загоне! А потом врал и изворачивался: забрало у него, вишь ты, газом обрызгали! А забрало-то - поднято было. А так-то у него "личная трагедия" - канешна! Прощай общага в "городке ОМОНа" - здравствуй забытый свинарник! Тока свинарник буде в подсобном хозяйстве ментовской зоны.
kardashvd46
Наконец услышали представителя власти, который считает необходимым действовать по закону, а то до сих пор показные походы с цветами служителей закона и лечение пострадавшей не располагал к такой срочной выписке явно не демонстрировали намерение власти в Санкт Петербурге действовать по закону. А оскорбления г-на Хинштейна поражают, ведь человек действует достойно по правде, и заслуживает только благодарности.
baddancer
Переобулся уже? А так пел, так пел! )
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