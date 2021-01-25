«Цветы и извинения — хорошо, но требования закона они не отменяют!» — написал 25 января в своем микроблоге в Тwitter депутат Госдумы Александр Хинштейн, требуя разобраться в ситуации с травмированием женщины во время несогласованной акции в Петербурге 23 января.
«Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине», — заявил народный избранник.
Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине. Цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют! pic.twitter.com/jZhFwLmyso— Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 25, 2021
По его словам, полицейский нарушил требования закона «О полиции», не предупредил её о возможности применения физической силы, при этом «её действия не создавали никакой угрозы жизни и здоровью и не могли повлечь иные тяжкие последствия», — уверен Хинштейн.
54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину 23 января грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы. Она сильно ударилась головой об асфальт. Инцидент попал на видео. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в реанимацию.
МВД извинялось за произошедшее дважды. Сначала это сделал начальник управления организации охраны общественного порядка главка полковник полиции Сергей Музыка. Затем в больницу с букетом хризантем прибыл полицейский, ударивший женщину. Он назвал произошедшее личной трагедией.
Вечером 24 января пострадавшую выписали из больницы. Снимавшим это телевизионщикам Юдина сказала, что не держит зла на обидчика.