С задержанными на митинге в Петербурге поработали четыре суда. За день «переварили» 68 материалов

Четыре суда до полуночи 24 января успели рассмотреть материалы на 68 задержанных на несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального. Аресты и штрафы поделены почти поровну.

Данные предоставила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Больше всего дел досталось Московскому районному суду, там заседания продолжаются и после полуночи. Пока рассмотрено 25 материалов. По ним 13 человек арестованы, 11 оштрафованы, один вернули авторам. Решения в текущие сутки дождутся еще 14 задержанных.



В Красногвардейском районе 9 человек арестованы на срок до семи суток, 13 получили штрафы от 10 до 18 тысяч рублей, рассмотрения одного материала отложено. Всего за день в суде послушали 23 задержанных.

Оба суда принимали решения по статье о единовременном пребывании в поддержку Навального, а не о митинге или любой другой форме массового мероприятия. Наказывает правонарушителей за близость — в период пандемии положено соблюдать социальную дистанцию.

Красносельская полиция, как сообщалось ранее, пошла альтернативным путем. Там считают, что доставлены в отделы нарушители были все же на митинге, но они не просто принимали в нем участие, а еще и создавали помехи — транспорту пешеходам и тем, кто стремился попасть домой. Районный суд рассмотрел 20 материалов, из них 13 закончились штрафами и 7 арестами.

В Октябрьский районный суд привезли тех, кого считают организаторами митинга — глава штаба Навального Ирина Фатьянова получила 6 суток ареста, пресс-секретарь Либертарианской партии Денис Луговской арестован на неделю, а координатору «Открытой России» Дмитрию Скурихину сидеть и в феврале — он получил 20 суток как административный «рецидивист»-участник митингов.

