Восхищение действиями полицейского, который ударил ногой в живот петербурженку, сделало росгвардейца безработным

Росгвардеец из Москвы посмеялся над тем, как в Петербурге полицейский ударил ногой в живот немолодую женщину. После публикации в соцсетях видео его нашли и уволили.

Об увольнении юноши 24 января пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ролик в Instagram жителя Москвы появился ещё накануне. Он показал отрывок видео из центра Петербурга, затем записал свой смех и нецензурно добавил, что не надо стоять «у нас на пути».

Поиск молодого человека, сопоставление его со списками служащих и вычеркивание из них много времени не заняли. «Это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал Хинштейн.