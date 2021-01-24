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Восхищение действиями полицейского, который ударил ногой в живот петербурженку, сделало росгвардейца безработным

Росгвардеец из Москвы посмеялся над тем, как в Петербурге полицейский ударил ногой в живот немолодую женщину. После публикации в соцсетях видео его нашли и уволили.

Об увольнении юноши 24 января пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ролик в Instagram жителя Москвы появился ещё накануне. Он показал отрывок видео из центра Петербурга, затем записал свой смех и нецензурно добавил, что не надо стоять «у нас на пути».

Поиск молодого человека, сопоставление его со списками служащих и вычеркивание из них много времени не заняли. «Это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», — написал Хинштейн.

Пострадавшую женщину госпитализировали, сейчас она уже готовится к выписке. Личность самого полицейского, а он служит в ППС, официально не установлена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

parsec
фотки есть. найти можно. и отмордовать!
Геннадий Иванов
А Хинштейн не хочет ли озаботиться поведением Анны Довгалюк, 23х летней феминистки и по совместительству юристом петербургского ЗАКса, устроившей в пьяном виде ДТП и угрожавшей полицейским?
RDY
Совсем что-ли дураков, не думающих о карьере, в ряды Росгвардии берут? Думать можно как угодно, соглашаться/не соглашаться, но нельзя об этом говорить публично.
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