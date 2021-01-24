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За Навального могут повторить. Полиция и Росгвардия снова перекрыли Дворцовую площадь

Автозаки, сотни силовиков и тотальное оцепление Дворцовой площади — днем 24 января полиция и Росгвардия готовятся к новым политическим протестам.

Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», Дворцовую площадь окружили забором, гуляющих выгнали за периметр, а в Эрмитаж пускают только по билетам.

Подходы к площади тоже контролируются омоновцами и полицейскими.

В Адмиралтейском проезде читатели заметили колонны грузовиков, которые, как и накануне, свезли в центр города силовиков в полной амуниции и с дубинками. Десятки машин полиции и Росгвардии также замечены у Гостиного двора.

Аналогичная картина у Медного всадника. Площадь не оцеплена, но бойцы стоят повсеместно. Протестующих не видно. «Штук 5 уборочной техники, штук 10 легковых с мигалками, десяток автобусов белых, 4 автозака. На детской площадке в саду в каре выстроились "космонавты"», — описывают обстановку читатели.

Очевидно, усиление связано с прошедшим накануне массовым протестом, вызванным задержанием Алексея Навального и фильмом о роскошном дворце в Геленджике. Тысячи участников требовали освобождения главного оппозиционера страны и политических перемен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

TresAmigos
А в целом, то есть сегодня тоже на дворцовую нельзя, да? Почему? Потому что так захотелось доблестной гвардии? Что за чепуха
Bobr Dobr
Повторяла не выросла.
Как надоел этот болванчик Нарвальный с его пустыми глазами.
Сам взял бы палку и отдубасил его.
sektor7
Нормальная свадьба два дня гуляется😊
Алексей Анатольевич, крепкого Вам здоровья
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