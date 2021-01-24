Автозаки, сотни силовиков и тотальное оцепление Дворцовой площади — днем 24 января полиция и Росгвардия готовятся к новым политическим протестам.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», Дворцовую площадь окружили забором, гуляющих выгнали за периметр, а в Эрмитаж пускают только по билетам.
Подходы к площади тоже контролируются омоновцами и полицейскими.
В настоящее время перекрыли Дворцовую площадь, на Адмиралтейском проспекте тоже полно автозаков. Зачем ? pic.twitter.com/jEAcvNrRHT— Радислав Полуйков (@rad_i_slav) January 24, 2021
В Адмиралтейском проезде читатели заметили колонны грузовиков, которые, как и накануне, свезли в центр города силовиков в полной амуниции и с дубинками. Десятки машин полиции и Росгвардии также замечены у Гостиного двора.
Аналогичная картина у Медного всадника. Площадь не оцеплена, но бойцы стоят повсеместно. Протестующих не видно. «Штук 5 уборочной техники, штук 10 легковых с мигалками, десяток автобусов белых, 4 автозака. На детской площадке в саду в каре выстроились "космонавты"», — описывают обстановку читатели.
Очевидно, усиление связано с прошедшим накануне массовым протестом, вызванным задержанием Алексея Навального и фильмом о роскошном дворце в Геленджике. Тысячи участников требовали освобождения главного оппозиционера страны и политических перемен.