Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Федеральные телеканалы отработали новостную повестку по несанкционированным протестным акциям в поддержку Навального как школьники, которые списали друг у друга домашку. Кусочки информационной мозаики, из которой им предстояло сложить картину дня, у них были одинаковые: Кристина со словом «тухляк», избитые толпой силовики, спасенный полицейским человек с эпилепсией. Зато петербургские коллеги порадовали сочетанием видеоряда и комментариев к нему. Жаль, смену рановато сдали.

Первый канал уделял внимание несанкционированным акциям на протяжении всего дня. В полдень зрителям напомнили, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, а акции в поддержку Алексея Навального не согласованы с властями, а значит, незаконны. «Ковид, не до массовых мероприятий сейчас. По этой же причине не разрешили такую сходку, например в Риге», - подчеркнул корреспондент.



Детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем коротком комментарии четыре раза произнесла словосочетание «наши дети». Председатель Союза отцов Нижегородской области Александр Заремба веско добавил, что «эта случайность может привести к тому, что будет поломана жизнь ребенку на всю жизнь». СК возбудил по факту созыва несовершеннолетних на несогласованные акции уголовное дело. Правда, в видеосюжете не стали уточнять в отношении кого. Затем МИД России прокомментировал публикацию посольством США точного времени, адресов и маршрутов несогласованных акций в поддержку Навального - «формально с призывом к американским гражданам избегать этих мест». Но МИД России счел, что это выходит за рамки заботы о своих гражданах и «совпадает с провокационными доктринальными установками по стимулированию протеста».

В итоговом выпуске новостей на Первом с Екатериной Андреевой сюжет о несанкционированных митингах пустили шестым из одиннадцати. В ролике последовательно продемонстрировали ряд элементов обязательной программы, которые в течение дня кочевали с одного федерального канала на другой. Интервью со школьницей Кристиной из Красноярска, которой пообещали, что на митинге будет круто, а она пришла и увидела «тухляк». Полицейского, который «отговорил» двух пацанов от участия в митинге словами «и чтобы я вас тут больше не видел». Историю про незадачливого отца, который в Москве в разгар протестов потерял девятилетнюю дочь, а полицейские ее нашли. Участника акции во Владивостоке, который с разбегу налетает на сотрудника ОМОН. И известный читателям «Фонтанки» сюжет из Петербурга — протестующий бьет по лицу инспектора ДПС, тот падает и теряет шапку. «В полицию летели минимум снежки, а то и дымовые шашки, - описывает поведение протестующих голос за кадром. - Человека с плакатом против Навального сначала закидали снежками — а в столице снег сегодня липкий и тяжелый — а потом избивали ногами. Это к вопросу о свободе мнений, о которой любят говорить те, кто видит себя на стороне сил добра». Сюжет про «антинавальниста», который влез на фонарный столб, а потом был избит митингующими — одна из любимых историй федеральных телеканалов. «В целом акции прошли спокойно. А что касается неадекватных участников, им придется ответить за свои действия, - подвел итоги автор репортажа. - Агрессивный активист из Владивостока задержан, в других городах задержаны лишь те, кто вел себя агрессивно». Финал видеоролика — ламповый: сотрудникам правоохранительных органов приходилось разливать горячий чай и раздавать маски. А вот в отношении Навального могут возбудить уголовное дело по факту призывов на незаконную акцию.



Телеканал НТВ начал рассказ о протестах с цифр. Так, со ссылкой на местные власти, НТВ передает, что в Хабаровске на несанкционированные акции вышли 250 человек, во Владивостоке - около 500, в Екатеринбурге по данным «Интерфакса» не менее 3 тысяч человек — они бросали в полицию снег и дымовые шашки.

«В Москве на Пушкинской в толпу полицейских летели файеры и снежки, на фонарный столб днем забрался один из противников Алексея Навального, это едва не закончилось трагедией, митингующие стащили его на землю и принялись избивать». Да-да, тот самый противник Навального, что и у Первого канала. «В Красноярске полицейские прямо на улице проводили с детьми беседы», - снова тот же сюжет и тот же видеоряд про «чтобы я вас здесь больше не видел». Больше всего авторов сюжета печалит то, что во время протестов «не было даже речи о соблюдении социальной дистанции». При этом в Москве протестующие «атаковали проезжавший по улице автомобиль с мигалкой, выбили одно из окон. Мужчина, находившийся в автомобиле госпитализирован, по предварительной информации у него выбит глаз». Что за загадочный автомобиль с мигалкой, не уточняется.



В сюжете «протестующие устроили драку с ОМОНом на Страстном бульваре» видеоряд следующий: сначала люди скандируют слова «мирный протест», потом ОМОНовцы пытаются защититься от летящих в них снежков металлическими решетками, из которых сооружали ограждения на улице. Следующий кадр, словно оммаж киноленте «Голодные игры»: лежащих на земле задержанных избивают дубинками, голос в громкоговорителе объявляет: «Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность». Также в ассортименте канала ролики «Полицейский спас мужчину с эпилепсией на несогласованной акции» и «Школьницу разочаровал митинг «навальнистов».



В дневном репортаже о том, как протесты начинались в Москве, корреспондент обращает особое внимание на автомобиль полиции со специальными видеокамерами, чтобы находить «провокаторов и зачинщиков». В толпе обнаруживается средних лет тетенька, наряженная боярыней. «Я пришла поддержать молодежь. Я символ новой России», - говорит тетенька в микрофон. Корреспондент идет по Пушкинской, раскинувшись, как птица для полета: «Вот, я могу руки выставить, сказать, что не протолкнуться, нельзя».



«Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на канале «Россия-24» первым делом демонстрируют справку Брилева о вакцинации. Новости о митингах упрятаны в самый конец выпуска. «Разноцветные прически, средний возраст около 20 и ощущение, что можно все. И даже больше», - начинает свой рассказ корреспондент. В кадре — люди просто стоят. Дальше — рассказ о том, как «на улицах Москвы росгвардейцы раздавали печенье и горячий чай, прохладно все-таки». Видеоряд тот же, что у Первого с НТВ. Дальше — знакомая нам Кристина, у которой «тухляк» в Красноярске, и полицейский, остановивший приступ эпилепсии у неизвестного мужчины. Угадаете, какою сюжет подмонтирован следом? Невероятно, но факт: в Москве прохожий потерял в разгар протестов девятилетнюю дочь. «Нашли, вернули, вот встреча». Экс-глава калининградского штаба Навального Александр Черников рассказывает, почему не было запрошено согласование митингов: «Никакого согласования не будет, делаем экшен, движение». Теперь нам показывают тот самый экшен. «В полицейских летели снежки и бутылки, затем начались нападения. На сотрудников бросались под крики: «Это мирный протест», - рассказывает корреспондент. - Несогласного с модными взглядами едва не забили насмерть». Да, это про того самого парня, которого сдернули с фонарного столба с плакатом о высылке Навального.



Но есть и эксклюзив. Один из лозунгов в адрес полицейских «Вы живете на наши налоги». Поэтому журналист задает вопрос человеку из протестующей толпы: «Вы где работаете?» «Я безработный. Я за всех людей говорю». Численность участников несанкционированных акций в Москве корреспондент дает со ссылкой на данные полиции: 4 тысячи человек. Из них 19 были заражены ковидом, «это показала система социального мониторинга департамента здравоохранения Москвы». Снова показывают школьницу Кристину из Красноярска: «тухляк», господа. Журналист задает протестующим вопрос с подвохом: как увольнение Навального из администрации президента повлияло на их отношения с Путиным? «Он хотел приручить Навального, но не получилось», - простодушно формулирует в ответ девушка в кадре.

В Петербурге 78 канал, в отличие от федеральных коллег, начал выпуск новостей с того, что «в центре города многолюдно». Фабула следующая: провокаторов оперативно задерживает полиция, несколько станций метро изменили график работы, в середине дня «сообщается о 50 задержанных, участники акции направились от Сенатской площади к Гостиному двору». Правоохранительные органы проверяют причастность к митингам мужчины, который незаконно носил форму Росгвардии. Версия следующая: в Петербурге пытались применить так называемый «белорусский сценарий» с использованием «ряженых силовиков». Мнимый росгвардеец доставлен в 78 отдел полиции, ранее был судим. Но ни его имя, ни лицо телезрителю не предъявляют. Финал: «На акции в Петербурге сегодня все же видели школьников». Кто именно видел и при каких обстоятельствах — не уточняется.



Канал «Санкт-Петербург» в итоговом выпуске новостей расставляет приоритеты следующим образом : губернатор Александр Беглов совершил объезд, телеведущий Ларри Кинг умер, ковид продолжает гадить.

Но сразу после этого дайджеста — рассказ о том, как прошла несанкционированная акция протеста. «К просьбе правоохранителей надеть маски участники с ходу не прислушались», большинство — молодые люди, о месте встречи узнали из социальных сетей. Людские потоки направляли с помощью личного состава и составленных из автомобилей преград. Перекрыли несколько улиц в целях безопасности. Это не помещало проходу посетителей в Эрмитаж и Главный штаб. Для иллюстрации на видео заснято три комментария. Недовольный автомобилист жалуется на толпу, спортивного вида парень говорит, что все должно быть цивилизованно, режиссер Александр Сокуров отвечает на вопрос, вежливо ли с ним обращались (Кто? Не уточняется). «Вежливо, - говорит Сокуров. - Много молодежи». «Насилия не было?» «Я не был свидетелем этому».

Прохожие, на чьих глазах правоохранительные органы «забирали» школьников и студентов, «считают, что им на таких мероприятиях не место». Дальше — прекрасная фраза, которая елеем пролилась на сердца автомобилистов: «На пешеходных переходах участники акции буквально бросались под колеса машин». Встык — рассказ о нападении на сотрудника ДПС, видео с ударом по лицу. По Невскому толпа добирается до Марсова поля. За кадром нам объясняют, что это - традиционное место в Петербурге для несогласованных акций. В кадре — пустынное Марсово, людей нет, одни снеговики с невнятными плакатиками. И тут же двое молодых людей дают, возможно, свой первый в жизни комментарий всамделишному телевидению: «Они не всегда могут полноценно нести ответственность за то, что они вышли, и полностью отвечать за свои поступки. Мое такое мнение».

Завершился день, по мнению канала «Санкт-Петербург», так: людей вытеснили с Марсова поля, они разбрелись по Садовой, улице Пестеля и набережной Фонтанки. Организаторы направились к Литейному, оттуда — на площадь Восстания, где акция закончилась. «С приходом темноты ряды протестующих опустели, однако сотрудники остались на ночное дежурство», - завершает повествование корреспондент. В этой картине мира не было ни резиновых дубинок на Восстания, ни задержаний в сумерках у Гостиного двора. О численности участников несанкционированной акции протеста телевизионщики тоже не упомянули, как и сюжет, в котором сотрудник полка ППС бьет женщину ногой в живот.

Телевизор смотрела, Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

