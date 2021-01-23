Сотрудники ОМОН задержали главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову на акции в поддержку оппозиционера. Об этом она сообщила в Twitter.
Фатьянову задержали около 17:46. По предположению активистки, ее везут в отдел полиции № 28.
Всю дорогу дежурили эшники. Приехал ОМОН и по указке пальцем этого парня с телефоном бросил в автозак. Ни представились, ни предъявили документы. Везут вероятно в 28 отдел. pic.twitter.com/zbxMn2uRVF— Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 23, 2021
Ранее штаб Навального в Петербурге через соцсети призвал сторонников расходиться по домам: «Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы».
Собравшиеся на площади Восстания протестующие проигнорировали призыв. К Московскому вокзалу подъехали сотрудники ОМОН и начали жесткие задержания, пустив в ход дубинки.
Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали более 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции.
«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.