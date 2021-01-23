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В Петербурге задержали главу штаба Навального. До этого организация призвала сторонников завершить «прогулку»

Сотрудники ОМОН задержали главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову на акции в поддержку оппозиционера. Об этом она сообщила в Twitter.

Фатьянову задержали около 17:46. По предположению активистки, ее везут в отдел полиции № 28.

Ранее штаб Навального в Петербурге через соцсети призвал сторонников расходиться по домам: «Время завершать нашу прогулку. Мы требуем освободить Алексея Навального. Если его не освободят, мы не остановимся и продолжим выходить на улицы».

Собравшиеся на площади Восстания протестующие проигнорировали призыв. К Московскому вокзалу подъехали сотрудники ОМОН и начали жесткие задержания, пустив в ход дубинки.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. За пару часов в Северной столице задержали более 200 человек, есть случай нападения на сотрудника полиции.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (14)

EnsiferuM
Вот это у властей афедрон вибрирует...
медведь Дмитрий
Ну сценарий Хабары понятен ,и лица те же .Другое не понятно ....вышло очень мало для субботы ,так может надо методичку поменять ? А то закончится так же ,как и Хабаровске ......большим коровяком ))))
AlenaAnderson
Неужели за весь день ничего больше не произошло?
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