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Главреда TJ Сергея Звезду задержали в Петербурге за шарф с надписью «Кутай хлебало сюда»

Главного редактора издания TJ Сергея Звезду задержали в Петербурге на выходе со станции метро «Гостиный двор». Сотрудникам полиции не понравилась надпись на его шарфе, хотя ни аксессуар, ни сам журналист не имели отношения к акции.

«Просто я увидел огромное количество полицейских, ограждения, решил их сфотографировать, сделал несколько фотографий. После этого ко мне подошли полицейские и попросили документы. Я спросил: «На каком основании?» Они сказали, что я участник несанкционированной акции. Хотя я просто сфотографировал их», — рассказал «Фонтанке» Звезда.

После того как сержант полиции представился, петербуржец показал ему документы. «После этого они увидели мой шарф, на котором написано: «Кутай хлебало сюда». Это не имеет отношения ни к чему, но это посчитали призывом. Это просто подарок от одного из брендов, ничего такого», — объяснил журналист.

Мужчину взяли под руки и сопроводили в автозак. Сейчас, по его данным, он направляется в Калининское УМВД.

Сергей Звезда добавил, что он не находился на работе, пресс-карты при нем не было, а сайт TJ не зарегистрирован как СМИ.

При этом петербургские журналисты сообщают, что наличие пресс-карты, редакционного задания, специальных жилетов и нарукавников не защищает их от задержаний. Так, корреспондент «Коммерсанта» Марина Царева написала в Facebook, что ее едва не задержали, предлогом для этого стала проверка документов. Позже журналистку отпустили, в отличие от ее коллеги Олега Дилимбетова, которого сейчас везут в 46-й отдел полиции.

Еще до начала акции протеста сотрудники полиции задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Он был в ярком жилете с надписью «Пресса».

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (2)

260695231
Судя по фотографиям — на акции протеста вообще нет полицейских. Есть какие-то неизвестные в камуфляже, без нагрудных жетонов и опозновательных знаков, с лицами, спрятанными за масками и тёмными шлемами. Хочется спросить: куда смотрит прокуратура? Но да, это просто ещё одна из примет путинских времён.
DimDimych
Не понял, к каким призывам можно отнести "Кутай хлебало сюда"?
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