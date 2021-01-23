Инициаторы несогласованных митингов прикрываются детьми и не несут за это никакой ответственности. Такое мнение 23 января высказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она назвала попытки вовлечь детей в несанкционированные акции протеста недопустимыми и циничными, а также напомнила, что это является нарушением закона.

«Инициаторы противоправных митингов используют наших детей как прикрытие и не несут за них никакой ответственности. Все призывы к нарушению закона, направленные в их адрес, должны пресекаться», — цитирует Митянину пресс-служба аппарата детского омбудсмена.

По мнению уполномоченного, подростки в силу возраста и отсутствия необходимого жизненного опыта и не до конца сформировавшейся психики не всегда осознают опасность ситуации и возможные последствия своих поступков. Также Митянина напомнила родителям, что именно они несут ответственность за действия детей младше 16 лет, а в городе в это время сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом, «уже несколько дней Петербург лидирует по числу заболевших». Она призвала родителей не подвергать детей риску в угоду провокаторам. «Они не понимают, что могут быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Да и сама толпа непредсказуема. Задача уполномоченного защитить их от противоправных действий, которые представляют для них угрозу», — сказано в заявлении омбудсмена. Специалисты аппарата обещают дежурить в течение всего дня, чтобы все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли получить необходимую поддержку, помощь и защиту.

Тем временем на Сенатской площади уже задержали от двух до четырех несовершеннолетних, передает корреспондент «Фонтанки».

