Reuters: Навального не отпустят после протестов. «Сделайте это один раз, и после этого все будет решаться на улице»

Алексей Навальный останется под арестом даже в случае продолжительных протестов. Об этом Reuters 22 января сообщили два источника, близкие к Кремлю.



«Он уже начал быть угрозой. И он точно останется в заключении на время выборов в Госдуму (пройдут в сентябре 2021 года — прим. ред.)», — заявил собеседник издания. Второй источник уточнил: «Такого рода события (отпустить кого-то после протестов) не происходят. Сделайте это один раз, и после этого все будет решаться на улице».



Причем оба собеседника Reuters считают, что Навальный пока не представляет серьезной опасности для Кремля, однако длительное заключение может сделать из него мученика и героя.

