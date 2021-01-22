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Reuters: Навального не отпустят после протестов. «Сделайте это один раз, и после этого все будет решаться на улице»

Алексей Навальный останется под арестом даже в случае продолжительных протестов. Об этом Reuters 22 января сообщили два источника, близкие к Кремлю.

«Он уже начал быть угрозой. И он точно останется в заключении на время выборов в Госдуму (пройдут в сентябре 2021 года — прим. ред.)», — заявил собеседник издания. Второй источник уточнил: «Такого рода события (отпустить кого-то после протестов) не происходят. Сделайте это один раз, и после этого все будет решаться на улице».

Причем оба собеседника Reuters считают, что Навальный пока не представляет серьезной опасности для Кремля, однако длительное заключение может сделать из него мученика и героя.

Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш сегодня арестовали на 9 суток, юрист ФБК Любовь Соболь получила штраф в 250 тыс. рублей.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (18)

Юра Алекс
Как желаемое хотят выдать за действительное...
Роберто
А дед то, все больше и больше на Иосифа Джугашвили косит...тоталитаризм в своей красе...
alexpv
Ну это не работает ровно до тех пор, пока в конце концов царскую семью не увозят в Екатеринбург и там не сбрасывают в шахту. и в этом случае даже принятые на скорую руку законы о неприкосновенности не помогают.
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