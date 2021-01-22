Координатор штаба Навального в Волгограде задержан по делу о наркотиках

В Волгограде задержали координатора штаба Алексея Навального. Пока у него статус свидетеля.



«В Волгограде задержали главу штаба Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову», — сообщает 22 января издание «Медиазона»



Адвокат Сергей Куницкий уточнил, что его подзащитный проходит свидетелем по делу о хранении наркотиков. Он назвал основания для задержания «нелепыми».



Утром 22 января в Новосибирске был задержан глава местного штаба Навального. Кроме того, полиция накануне пришла к соратникам оппозиционного политика. 22 января пресс-секретаря Киру Ярмыш арестовали на 9 суток.

