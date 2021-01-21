Наезд на дорожного рабочего на кольцевой автодороге Петербурга утром 21 января попал на камеру видеорегистратора одного из ехавших мимо автомобилей. Удар был такой силы, что машине помяло капот и разбило лобовое стекло.
В двенадцатом часу дня на 51-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль Subaru сбил очищавшего светоотражающие элементы дорожного рабочего. Очевидец Ярослав поделился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видеозаписью и подробностями ДТП. На записи видно, как «Субару» перестраивается в полосу безопасности, сбивает рабочего, после чего выруливает обратно и останавливается уже на съезде.
«Перестроилась она («Субару». — Прим. ред.) резко, т.к. за фурой, которая справа от меня, ехала спецтехника, т.е. «ГАЗель», за ней КАМАЗ со знаками. Получается, что за рабочими ехало 2 машины, как только «Субару» их обходит, сразу ныряет вперед «ГАЗели», где находился рабочий, из-за резкого тормоза «Суба» уходит ближе к отбойнику и сносит левой частью рабочего. Рабочий был максимально ближе к этой мини-обочине, т.к. они ее убирали, ему нечего было делать в полосе», — рассказал Ярослав.
Другие автомобилисты, увидев произошедшее, стали останавливаться на помощь. «Остановились, помогли, чем смогли, вызвали скорую. Всем, кто остановился, — большое уважение. Здоровья работяге!» — добавил очевидец.
На фото видно, что у Subaru от удара сильно помяло капот, разбило решетку радиатора и лобовое стекло. Рабочего подбросило, после чего он упал на асфальт. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что 21-летний потерпевший получил травмы средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.