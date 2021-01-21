В двенадцатом часу дня на 51-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль Subaru сбил очищавшего светоотражающие элементы дорожного рабочего. Очевидец Ярослав поделился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» видеозаписью и подробностями ДТП. На записи видно, как «Субару» перестраивается в полосу безопасности, сбивает рабочего, после чего выруливает обратно и останавливается уже на съезде.

Наезд на дорожного рабочего на кольцевой автодороге Петербурга утром 21 января попал на камеру видеорегистратора одного из ехавших мимо автомобилей. Удар был такой силы, что машине помяло капот и разбило лобовое стекло.

«Перестроилась она («Субару». — Прим. ред.) резко, т.к. за фурой, которая справа от меня, ехала спецтехника, т.е. «ГАЗель», за ней КАМАЗ со знаками. Получается, что за рабочими ехало 2 машины, как только «Субару» их обходит, сразу ныряет вперед «ГАЗели», где находился рабочий, из-за резкого тормоза «Суба» уходит ближе к отбойнику и сносит левой частью рабочего. Рабочий был максимально ближе к этой мини-обочине, т.к. они ее убирали, ему нечего было делать в полосе», — рассказал Ярослав.

Другие автомобилисты, увидев произошедшее, стали останавливаться на помощь. «Остановились, помогли, чем смогли, вызвали скорую. Всем, кто остановился, — большое уважение. Здоровья работяге!» — добавил очевидец.

На фото видно, что у Subaru от удара сильно помяло капот, разбило решетку радиатора и лобовое стекло. Рабочего подбросило, после чего он упал на асфальт. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что 21-летний потерпевший получил травмы средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.