Сразу две аварии с фурами затруднили движение по крупным магистралям Петербурга и Ленинградской области. На Западном скоростном диаметре оказался перегорожен съезд, а в Ям-Ижоре притормозили перекресток с Московским шоссе.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий, на южном съезде с ЗСД в сторону Пулковского шоссе большегруз уронил контейнер. В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают, что из-за ДТП движение на съезде осуществляется только по одной полосе.

«Там сейчас затор, объезжайте», — добавляет Юрий. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора на ЗСД в направлении съезда сейчас составляет более 800 метров.