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На съезде с ЗСД фура уронила контейнер, а в Ям-Ижоре — самосвал

Сразу две аварии с фурами затруднили движение по крупным магистралям Петербурга и Ленинградской области. На Западном скоростном диаметре оказался перегорожен съезд, а в Ям-Ижоре притормозили перекресток с Московским шоссе.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий, на южном съезде с ЗСД в сторону Пулковского шоссе большегруз уронил контейнер. В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают, что из-за ДТП движение на съезде осуществляется только по одной полосе.

«Там сейчас затор, объезжайте», — добавляет Юрий. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора на ЗСД в направлении съезда сейчас составляет более 800 метров.

В деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти на Московском шоссе столкнулись два грузовика, сообщает участница группы Светлана. На кадрах с места аварии видно, что в результате столкновения автопоезд частично съехал с дороги, а самосвал опрокинулся на бок, рассыпав свой груз.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Проезд в посёлок Войскорово затруднён в обе стороны», — добавляет очевидица. На место приехал грузовой эвакуатор.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Ark7
Довольно часто вижу ДТП с фурами. Причина одна - они носятся так, что не всякая легковушка обгонит. В Германии у них ограничение 90 и практически никогда не видел там пришествий с большегрузами.
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