Мишустин пообещал сдерживать цены на хлеб и муку. Из бюджета выделили 4,5 млрд рублей

Премьер-министр России рассказал о выделении 4,5 миллиарда рублей для сдерживания стоимости продуктов.
«Более 4,5 миллиарда рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — заявил 21 января Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, власти надеются, что выделенные деньги позволят компенсировать часть затрат на закупку пшеницы, а компании в хлебопекарной промышленности сократят издержки. Мишустин назвал такой шаг «сбалансированным».
Премьер пообещал и в дальнейшем поддерживать предприятия пищевой промышленности.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. В Министерстве сельского хозяйства констатировали стабилизацию стоимости гречки, масла и сахара.