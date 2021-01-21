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Мишустин пообещал сдерживать цены на хлеб и муку. Из бюджета выделили 4,5 млрд рублей

Премьер-министр России рассказал о выделении 4,5 миллиарда рублей для сдерживания стоимости продуктов.

«Более 4,5 миллиарда рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», — заявил 21 января Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, власти надеются, что выделенные деньги позволят компенсировать часть затрат на закупку пшеницы, а компании в хлебопекарной промышленности сократят издержки. Мишустин назвал такой шаг «сбалансированным».

Премьер пообещал и в дальнейшем поддерживать предприятия пищевой промышленности.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. В Министерстве сельского хозяйства констатировали стабилизацию стоимости гречки, масла и сахара.

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Комментарии (4)

вадики
А кто получит эти деньги на муку?А может а не проще людям выдать что бы они хлеб купили???А то бенефициары опять теже окажутся.
Агроном аэродрома
Но, чтобы отбить потери бюджета на "4,5 млрд рублей" нужно поднять какой-нибудь налог. Ну или придумать новый. :))
covid19
че решили пару ершиков продать, чтоб кость народу кинуть?
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