С редакцией «Фонтанки» связались администраторы одного из сайтов, который накануне судом в Петербурге был приговорен к частичной блокировке. Закрыть велено то, что со всех сторон маркировано «18+».
Как отметили 21 января представители сайта Jut.su, на их портале промаркирован каждый мультик, и пометка о возрастном ограничении стоит не только в описании аниме, но и видна при запуске самого видео. Примечательно, что «18+» на экране было видно и на записи с заседания.
«Присутствующее возрастное ограничение, к сожалению, не было примечено судом. Однако вы сами можете убедиться, что оно есть. Такой прецедент не кажется положительным», — обеспокоены в Школе техник Наруто.
Страница с «Тетрадью смерти», которую суд велел заблокировать, доступна.
Накануне в суде не раз прозвучало, что найти владельцев перечисленных в исковых требованиях сайтов не удалось, так как они администрируются с территории Украины. Так что блокировали ролики без участия любителей аниме. По мнению экспертов, японские мультики делают из детей психопатов и убийц. Подробнее о том, как проходил суд, можно прочитать здесь.