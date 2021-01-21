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Администраторы сайта с запрещенным аниме «Тетрадь смерти» показали, где у них 18+

С редакцией «Фонтанки» связались администраторы одного из сайтов, который накануне судом в Петербурге был приговорен к частичной блокировке. Закрыть велено то, что со всех сторон маркировано «18+».

Как отметили 21 января представители сайта Jut.su, на их портале промаркирован каждый мультик, и пометка о возрастном ограничении стоит не только в описании аниме, но и видна при запуске самого видео. Примечательно, что «18+» на экране было видно и на записи с заседания.

Фото: скриншот видео с заседания

«Присутствующее возрастное ограничение, к сожалению, не было примечено судом. Однако вы сами можете убедиться, что оно есть. Такой прецедент не кажется положительным», — обеспокоены в Школе техник Наруто.

Страница с «Тетрадью смерти», которую суд велел заблокировать, доступна.

Накануне в суде не раз прозвучало, что найти владельцев перечисленных в исковых требованиях сайтов не удалось, так как они администрируются с территории Украины. Так что блокировали ролики без участия любителей аниме. По мнению экспертов, японские мультики делают из детей психопатов и убийц. Подробнее о том, как проходил суд, можно прочитать здесь.

Фото: скриншот видео с заседания

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Комментарии (3)

videosokolspb
Кого хоть раз останавливало 18+ мне кажется наоборот , только привлекало.
260741301
А колоссальное количество книжек про зверства нацистов во время 2МВ тоже будут запрещать?
Ведь там нет метки 18+
DEMOMON
"Том и Джерри" надеюсь, не будут закрывать?
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