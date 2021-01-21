С редакцией «Фонтанки» связались администраторы одного из сайтов, который накануне судом в Петербурге был приговорен к частичной блокировке. Закрыть велено то, что со всех сторон маркировано «18+».



Как отметили 21 января представители сайта Jut.su, на их портале промаркирован каждый мультик, и пометка о возрастном ограничении стоит не только в описании аниме, но и видна при запуске самого видео. Примечательно, что «18+» на экране было видно и на записи с заседания.