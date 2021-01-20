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Санкции идут вместе с отставкой. Китай вводит ограничения против членов команды Трампа

Пекин в день инаугурации Джо Байдена вводит санкции против членов команды предыдущего американского президента Дональда Трампа. 28 граждан США обвиняют во вмешательстве во внутренние дела КНР и подрыве китайских интересов, цитирует 20 января заявление МИД КНР РИА Новости.

Санкции коснутся, в том числе, экс-госсекретаря США Майка Помпео, советника Трампа по торговле Питера Наварро и других.

«В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР», - говорится в заявлении китайских дипломатов.

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Комментарии (6)

Fjfef
Кидать камни в спину уходящего много храбрости не надо.
vic_5e4cd1938d1a8
Китай молодец. Если мы, максимум можем только в страну не пустить наших недоброжелателей, китайские санкции может где и заденут интересы санкционированных, как минимум, могут создать неудобства.
У Помпео типаж итальянского мифиози, этакий крёстный отец, хотя это к делу и не относится.
shushu
Значит они все правильно делали.
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