Санкции идут вместе с отставкой. Китай вводит ограничения против членов команды Трампа

Пекин в день инаугурации Джо Байдена вводит санкции против членов команды предыдущего американского президента Дональда Трампа. 28 граждан США обвиняют во вмешательстве во внутренние дела КНР и подрыве китайских интересов, цитирует 20 января заявление МИД КНР РИА Новости.



Санкции коснутся, в том числе, экс-госсекретаря США Майка Помпео, советника Трампа по торговле Питера Наварро и других.



«В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР», - говорится в заявлении китайских дипломатов.

