В Петербурге главу Кузьмолово отправили в изолятор по делу об особо крупной взятке

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главе Кузьмоловского поселения Всеволожского района Ленобласти Виктору Воронину. По версии следствия, за неформальное отношение к бизнесу чиновнику отремонтировали дом.
Как сообщает областной следственный комитет, 20 января суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Воронина под стражу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Обвинение ещё не предъявлено, глава Кузьмолово остаётся в статусе подозреваемого.
О задержании Воронина стало известно накануне. Предполагается, что во время работы на посту главы администрации Кузьмоловского поселения он за вознаграждение обещал помочь предпринимателю с договором аренды. Как писал 47news, рычагом давления на бизнес стала возможность расторгнуть в одностороннем порядке договор с поселением на оказание коммунальных услуг.
По данным следствия, в качестве ответного жеста Воронину отремонтировали дом на 2 млн рублей. Работы якобы финансировались местной ресурсоснабжающей компанией «Аква Норд-Вест», период неформальных договорённостей 2016 — 2017 год.
Вместе с главой Кузьмолово фигурантом уголовного дела стал его заместитель, депутат Николай Дабужинскас. Предполагается, что он получил от бизнеса 200 тысяч за общее покровительство. Меру пресечения ему пока не избрали.
Виктору Воронину 47 лет. На сайте администрации муниципального образования сказано, что он обладает опытом в сфере ЖКХ, энергетики, инвестиционно-строительной деятельности. «Аква Норд-Вест» ему не чужая: Воронин до 2015 года был в составе учредителей и занимал пост гендиректора