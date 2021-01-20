В Петербурге главу Кузьмолово отправили в изолятор по делу об особо крупной взятке

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главе Кузьмоловского поселения Всеволожского района Ленобласти Виктору Воронину. По версии следствия, за неформальное отношение к бизнесу чиновнику отремонтировали дом.



Как сообщает областной следственный комитет, 20 января суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Воронина под стражу. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Обвинение ещё не предъявлено, глава Кузьмолово остаётся в статусе подозреваемого.

О задержании Воронина стало известно накануне. Предполагается, что во время работы на посту главы администрации Кузьмоловского поселения он за вознаграждение обещал помочь предпринимателю с договором аренды. Как писал 47news, рычагом давления на бизнес стала возможность расторгнуть в одностороннем порядке договор с поселением на оказание коммунальных услуг.