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В Ленобласти задержали главу Кузьмоловского поселения и местного муниципального депутата. Обоим вменяют взятки

Глава Кузьмоловского поселения Всеовложского района Ленинградской области Виктор Воронин и муниципальный депутат Николай Дабужинскас задержаны по подозрению в получении взяток. «Единороссам» вменяют «особо крупный» и «крупный» размеры.

«По версии следствия, глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» во время исполнения обязанностей главы администрации муниципального образования, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за совершение входящих в его полномочия действий по заключению с коммерческой организацией договора аренды муниципального имущества и возможность осуществления предпринимательской деятельности на территории Кузьмоловского городского поселения, получил взятку от предпринимателя в виде имущества и оказания ему услуг имущественного характера в виде выполнения ремонтных работ в доме подозреваемого, стоимостью около 2 млн рублей», — сообщает 19 января Следственный комитет.

Как 19 января пишет 47news, глава поселения за вознаграждение предположительно обещал помочь с договором аренды предпринимателю, который взамен отремонтировал дом чиновника на сумму около двух миллионов рублей.

Работы якобы финансировались местной ресурсоснабжающей компанией «Аква Норд-Вест», руководителю которой бывший глава муниципального образования, а ныне — депутат Дабужинскас за 200 тысяч рублей предложил общее покровительство, уточняет 47news.

По данным издания, депутат договаривался с предпринимателями с мая по август 2020 года. Предприятию намекали, что в работе можно найти массу недочетов, учитывая факт, что оборудование оно брало у поселения в аренду.

Нынешний глава поселения, по предварительной информации, имел возможность расторгнуть в одностороннем порядке договор с поселением на оказание коммунальных услуг, но период его неформальных договоренностей датируется с апреля 2016 по сентябрь 2017-го.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аква Норд-Вест» зарегистрировано в марте 2007 года на Среднем проспекте Васильевского острова и занимается эксплуатацией котельных. В 2019 году фирма отчиталась об обороте в 225,2 млн рублей при чистой прибыли 227 тысяч рублей. Сто процентов «Аква Норд-Вест» принадлежит Элине Кузьминой, генеральный директор компании — Валерий Локотаев. На момент подготовки публикации связаться с ним не удалось.

С 2008 года «Аква Норд-Вест» снабжает водой, отоплением и обслуживает канализацию поселка Кузьмоловский. В обязанностях также контроль инженерных сетей, котельных, насосного и водоочистного оборудования, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и очистки сточных вод.

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Комментарии (1)

Brevnault
Муниципалам-единороссам есть на кого равняться. Виноградники на кого записали?
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