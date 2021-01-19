В Ленобласти задержали главу Кузьмоловского поселения и местного муниципального депутата. Обоим вменяют взятки

«По версии следствия, глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» во время исполнения обязанностей главы администрации муниципального образования, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за совершение входящих в его полномочия действий по заключению с коммерческой организацией договора аренды муниципального имущества и возможность осуществления предпринимательской деятельности на территории Кузьмоловского городского поселения, получил взятку от предпринимателя в виде имущества и оказания ему услуг имущественного характера в виде выполнения ремонтных работ в доме подозреваемого, стоимостью около 2 млн рублей», — сообщает 19 января Следственный комитет.

Глава Кузьмоловского поселения Всеовложского района Ленинградской области Виктор Воронин и муниципальный депутат Николай Дабужинскас задержаны по подозрению в получении взяток. «Единороссам» вменяют «особо крупный» и «крупный» размеры.

Как 19 января пишет 47news, глава поселения за вознаграждение предположительно обещал помочь с договором аренды предпринимателю, который взамен отремонтировал дом чиновника на сумму около двух миллионов рублей.



Работы якобы финансировались местной ресурсоснабжающей компанией «Аква Норд-Вест», руководителю которой бывший глава муниципального образования, а ныне — депутат Дабужинскас за 200 тысяч рублей предложил общее покровительство, уточняет 47news.



По данным издания, депутат договаривался с предпринимателями с мая по август 2020 года. Предприятию намекали, что в работе можно найти массу недочетов, учитывая факт, что оборудование оно брало у поселения в аренду.



Нынешний глава поселения, по предварительной информации, имел возможность расторгнуть в одностороннем порядке договор с поселением на оказание коммунальных услуг, но период его неформальных договоренностей датируется с апреля 2016 по сентябрь 2017-го.