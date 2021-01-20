Смерти посчитали, но пока не скажем. Смольный придержал тревожные итоги коронавируса в 2020 году

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 22,9%. И по большей части прирост был обеспечен коронавирусом. Но вот абсолютных цифр комитет по здравоохранению и КЗАГС, который должен публиковать данные, до сих пор не дали.



«У нас оперативные данные. Они могут отличаться от данных ЗАГС», — объяснили 20 января отказ в комздраве.

В КЗАГС обещают опубликовать данные позднее, хотя ранее делали это в начале месяца. Но примерно посчитать уже можно: если брать прошлогоднюю смертность в 59 388, то речь идет примерно о 73 000 умерших за 2020 год. То есть о прибавке в примерно в 13 600 смертей в прошлом году.