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Смерти посчитали, но пока не скажем. Смольный придержал тревожные итоги коронавируса в 2020 году

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 22,9%. И по большей части прирост был обеспечен коронавирусом. Но вот абсолютных цифр комитет по здравоохранению и КЗАГС, который должен публиковать данные, до сих пор не дали.

«У нас оперативные данные. Они могут отличаться от данных ЗАГС», — объяснили 20 января отказ в комздраве.

В КЗАГС обещают опубликовать данные позднее, хотя ранее делали это в начале месяца. Но примерно посчитать уже можно: если брать прошлогоднюю смертность в 59 388, то речь идет примерно о 73 000 умерших за 2020 год. То есть о прибавке в примерно в 13 600 смертей в прошлом году.

По данным доступной статистики КЗАГС за январь — ноябрь 2020 г. включительно, в городе умерли 64 540 человек. То есть в не опубликованных данных за декабрь должна быть информация о гибели примерно 8500 жителей. Это больше, чем на пике в июне, за который скончались 7106 человек. И значительно больше, чем в декабре 2019 года, за который умерли 4882 человека.

В интервью «Петербургскому дневнику» Дмитрий Лисовец заявил, что по объему увеличения общей смертности у Петербурге лишь 12-й результат в России, но отметил, что декабрьские цифры весьма тревожные.

При этом глава комздрава не смог объяснить, почему в Петербурге смертность на 100 тысяч жителей серьезно превосходит аналогичные данные по Москве. Зато нашел изъяны в регионах.

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Комментарии (2)

alexadmin
Во всех вычислениях надо не забывать вычитать январь-март 20 года, пока вируса не было особо. То есть реальный прирост не 23%, а 23/0.75=30%
a.159753123
Не согласовали еще правду в надлежащем министерстве. Ждите.
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