Смерти посчитали, но пока не скажем. Смольный придержал тревожные итоги коронавируса в 2020 году

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге по итогам 2020 года общая смертность выросла на 22,9%. И по большей части прирост был обеспечен коронавирусом. Но вот абсолютных цифр комитет по здравоохранению и КЗАГС, который должен публиковать данные, до сих пор не дали.
«У нас оперативные данные. Они могут отличаться от данных ЗАГС», — объяснили 20 января отказ в комздраве.
В КЗАГС обещают опубликовать данные позднее, хотя ранее делали это в начале месяца. Но примерно посчитать уже можно: если брать прошлогоднюю смертность в 59 388, то речь идет примерно о 73 000 умерших за 2020 год. То есть о прибавке в примерно в 13 600 смертей в прошлом году.
По данным доступной статистики КЗАГС за январь — ноябрь 2020 г. включительно, в городе умерли 64 540 человек. То есть в не опубликованных данных за декабрь должна быть информация о гибели примерно 8500 жителей. Это больше, чем на пике в июне, за который скончались 7106 человек. И значительно больше, чем в декабре 2019 года, за который умерли 4882 человека.
В интервью «Петербургскому дневнику» Дмитрий Лисовец заявил, что по объему увеличения общей смертности у Петербурге лишь 12-й результат в России, но отметил, что декабрьские цифры весьма тревожные.
При этом глава комздрава не смог объяснить, почему в Петербурге смертность на 100 тысяч жителей серьезно превосходит аналогичные данные по Москве. Зато нашел изъяны в регионах.