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Ночные «приключения» водителей в Петербурге продолжились и утром: не успевали тормозить и мешали трамваям

Вечерний снегопад в Петербурге устроил водителям «веселую» ночь, но и утром 20 января на городских дорогах сильно легче не стало. Автомобили продолжили биться друг с другом, а пробки на 1 балл превысили обычные для утра среды и составили 6 баллов.

Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», самым загруженным утром 20 января были участок проспект Культуры — Тихорецкий проспект, в сторону центра там было аж 9 баллов, да и в обратном направлении движение оказалось на 3 балла плотнее обычного (6 баллов). Там же собралась и самая большая пробка утра — длиной 7,1 километра, от КАД до площади Мужества.

На 7 баллов были загружены Гражданский проспект и участок проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в сторону центра. Нехарактерные 5 баллов вместо 3-х набрались на участке Коломяжский — Парашютная, тоже в сторону центра. А уже после часа пик, в половине одиннадцатого, неожиданные 8 баллов наблюдались на Кубинской улице — Митрофаньевском шоссе в направлении из центра, это на 5 баллов выше обычного.

На заснеженных петербургских улицах автомобили встречались и друг с другом, и с трамваями. На Северном проспекте, в районе улицы Сантьяго-де-Куба, две легковые машины, столкнувшись, ощутимо мешали проезду автомобильного транспорта и автобусов, а на пересечении проспекта Науки и улицы Карпинского ДТП перегородило дорогу трамваям, сообщали очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ДТП на Северном проспекте
ДТП на Северном проспектеФото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ДТП на перекрестке&nbsp;проспекта Науки и улицы Карпинского
ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы КарпинскогоФото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ДТП на Северном проспекте

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На Удельной улице автомобилист уже не поделил дорогу с трамваем.

А некоторые водители не успевали затормозить даже на светофоре, несмотря на невысокую скорость.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского произошло целых два ДТП с такси, первое случилось ночью, второе — уже утром. А на Индустриальном проспекте из-за сложных погодных условий водитель Audi погиб, влетев в столб.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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