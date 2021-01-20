Вечерний снегопад в Петербурге устроил водителям «веселую» ночь, но и утром 20 января на городских дорогах сильно легче не стало. Автомобили продолжили биться друг с другом, а пробки на 1 балл превысили обычные для утра среды и составили 6 баллов.



Как сообщают аналитики «Яндекс.Пробок», самым загруженным утром 20 января были участок проспект Культуры — Тихорецкий проспект, в сторону центра там было аж 9 баллов, да и в обратном направлении движение оказалось на 3 балла плотнее обычного (6 баллов). Там же собралась и самая большая пробка утра — длиной 7,1 километра, от КАД до площади Мужества.