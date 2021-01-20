Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО зарегистрировали компанию «Невский экологический оператор». Она должна заняться мусором в двух регионах

Санкт-Петербург, Ленинградская область, ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ зарегистрировали АО «Невский экологический оператор». Оно разработает и реализует единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.



О создании предприятия 20 января сообщило правительство Ленинградской области. Судя по ЕГРЮЛ, юрлицо зарегистрировано неделю назад в бизнес-центре «Арсенальный» на одноименной улице. Директором, как и предполагала «Фонтанка», назначена Екатерина Горшкова, которая по-прежнему числится директором «Петроэлектросбыта» (напомним, из ПЭС выделен новый расчетный центр, в который переведены отношения с потребителями, и его возглавляет Денис Шабарин).