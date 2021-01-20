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Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО зарегистрировали компанию «Невский экологический оператор». Она должна заняться мусором в двух регионах

Санкт-Петербург, Ленинградская область, ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ зарегистрировали АО «Невский экологический оператор». Оно разработает и реализует единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.

О создании предприятия 20 января сообщило правительство Ленинградской области. Судя по ЕГРЮЛ, юрлицо зарегистрировано неделю назад в бизнес-центре «Арсенальный» на одноименной улице. Директором, как и предполагала «Фонтанка», назначена Екатерина Горшкова, которая по-прежнему числится директором «Петроэлектросбыта» (напомним, из ПЭС выделен новый расчетный центр, в который переведены отношения с потребителями, и его возглавляет Денис Шабарин).

Уставный капитал «Невского экологического оператора» составляет 99 999 996 рублей; основным видом деятельности указана обработка и утилизация опасных отходов, но в дополнительные входит множество смежных направлений для работы в отрасли.

Создание предприятия анонсировали ранее. Из прошлых сообщений складывалось впечатление, что речь идет о появлении пресловутого единого оператора по обращению с отходами для Ленобласти и Петербурга, который займется перевозкой, переработкой и утилизацией всего мусора агломерации. Однако в последнем сообщении официального телеграм-канала областного правительства названы несколько иные задачи «Невского экологического оператора»: синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами; разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов; актуализация ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами.

Кроме того, по-прежнему не озвучен принцип взаимодействия новой компании с «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области», которая уже выполняет функции единого оператора в 47-м регионе, и ГУП «МПБО-2», которое, пусть и не работает в этом статусе, но официально выбрано единым оператором для северной половины Петербурга.

В большинстве регионов реформа обращения с отходами стартовала в 2019 году, было выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. В отношении Петербурга, Москвы и Севастополя Госдума приняла специальный закон, который позволил отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В конце сентября стало известно о письме главы Минприроды президенту, где он сообщает, что законодательных препятствий для работы одного оператора в двух разных субъектах нет.

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. Оно также должно принять участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (1)

Mash
2 года пилили и согласовывали, теперь еще 3 года запускать будут 😁😁😁
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