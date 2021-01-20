Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО зарегистрировали компанию «Невский экологический оператор». Она должна заняться мусором в двух регионах

Санкт-Петербург, Ленинградская область, ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ зарегистрировали АО «Невский экологический оператор». Оно разработает и реализует единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.
О создании предприятия 20 января сообщило правительство Ленинградской области. Судя по ЕГРЮЛ, юрлицо зарегистрировано неделю назад в бизнес-центре «Арсенальный» на одноименной улице. Директором, как и предполагала «Фонтанка», назначена Екатерина Горшкова, которая по-прежнему числится директором «Петроэлектросбыта» (напомним, из ПЭС выделен новый расчетный центр, в который переведены отношения с потребителями, и его возглавляет Денис Шабарин).
Уставный капитал «Невского экологического оператора» составляет 99 999 996 рублей; основным видом деятельности указана обработка и утилизация опасных отходов, но в дополнительные входит множество смежных направлений для работы в отрасли.
Создание предприятия анонсировали ранее. Из прошлых сообщений складывалось впечатление, что речь идет о появлении пресловутого единого оператора по обращению с отходами для Ленобласти и Петербурга, который займется перевозкой, переработкой и утилизацией всего мусора агломерации. Однако в последнем сообщении официального телеграм-канала областного правительства названы несколько иные задачи «Невского экологического оператора»: синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами; разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов; актуализация ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами.
Кроме того, по-прежнему не озвучен принцип взаимодействия новой компании с «Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области», которая уже выполняет функции единого оператора в 47-м регионе, и ГУП «МПБО-2», которое, пусть и не работает в этом статусе, но официально выбрано единым оператором для северной половины Петербурга.