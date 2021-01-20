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Массовая авария перекрыла трассу Вологда — Новая Ладога и собрала многокилометровые пробки в обе стороны

Серьезное ДТП с участием большегруза произошло на федеральной дороге А-114 в Тихвинском районе Ленинградской области. Проезд по трассе оказался полностью перекрыт.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 января около 11 часов утра на 463-м километре трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» (Новая Ладога) столкнулись четыре машины. На фото с места ДТП видно, что среди участников есть два микроавтобуса и фура, последнюю развернуло практически поперек дороги.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации, вызвана техника для эвакуации поврежденных машин.

Из-за аварии движение по трассе оказалось полностью перекрыто, объехать участок возможно по улицам деревни Чемихино. Из-за этого на дороге образовался затор протяженностью около 4,5 километров в оба направления.

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