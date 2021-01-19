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Водитель, сбивший пенсионера на остановке трамвая, получил 2 года условно. Пенсионер умер в больнице

В Петербурге суд вынес приговор по делу о ДТП в Василеостровском районе, в результате которого погиб пожилой пешеход. Пенсионер хотел сесть на трамвай, а попал под колеса автомобиля.

Как сообщает 19 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 19 ноября 2018 года в 6:58 у дома 88 по Среднему проспекту В.О. Подсудимый, управляя технически исправным автомобилем Hyundai Creta, следовал по освещенному проспекту от Детской улицы в сторону 28–29-й линии В.О. Приближаясь на скорости около 60 км/ч к трамвайной остановке, которая расположена на проезжей части у дома 88 и обозначена разметкой и знаком, он видел, что впереди к остановке подъезжает трамвай №6 и пешеходы уже пошли к ней по дороге, но не стал останавливаться.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате автомобиль сбил 77-летнего пешехода, нанеся ему тяжелые травмы. Потерпевшего доставили в больницу, и в девятом часу вечера он скончался в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Василеостровский районный суд Петербурга установил, что у водителя была техническая возможность предотвратить наезд, и признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, лишили прав на 3 года и взыскали с него около 143,7 тысячи рублей в пользу ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (33)

drBuben
Что вы хотели, в суде нет суда и права. Failed state.
Sweet Shuga
Господи! Дай вам волю, вы всех на костре сожжете и на кол пересажаете безо всякого разбирательства
RDY
Не защищаю водителя, но... Интересно изучить обстоятельства ДТП и обстоятельства дела. Я их не знаю.
Если (если!) водитель повел себя по-человечески (не имел намерения, не лихачил, признал вину, выплатил компенсацию), то смысл его сажать? Судимость (пусть и условная) - это и так крест на карьере.
Да и 150 т.р. - как-то вообще смешно. Компенсация, если по-хорошему, д.б. существенной, исчисляемой из дохода виновника за несколько лет, а не в размере меньше одной зарплаты.
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