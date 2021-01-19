В Петербурге суд вынес приговор по делу о ДТП в Василеостровском районе, в результате которого погиб пожилой пешеход. Пенсионер хотел сесть на трамвай, а попал под колеса автомобиля.

Как сообщает 19 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ДТП произошло 19 ноября 2018 года в 6:58 у дома 88 по Среднему проспекту В.О. Подсудимый, управляя технически исправным автомобилем Hyundai Creta, следовал по освещенному проспекту от Детской улицы в сторону 28–29-й линии В.О. Приближаясь на скорости около 60 км/ч к трамвайной остановке, которая расположена на проезжей части у дома 88 и обозначена разметкой и знаком, он видел, что впереди к остановке подъезжает трамвай №6 и пешеходы уже пошли к ней по дороге, но не стал останавливаться.