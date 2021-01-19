Полицейские Вологодской области с погоней и стрельбой ловили пьяного водителя на легковом автомобиле. Даже 15 выстрелов по колесам не смогли его остановить.

Как сообщает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Вологодской области, в ночь с 15 на 16 января на 60-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога наряд ГИБДД по Шекснинскому району во время патрулирования заметил попутный ВАЗ-2114, ехавший с превышением скорости. Догнав и поравнявшись с нарушителем, инспекторы потребовали остановиться, но вместо этого водитель только ускорился. При этом, уходя от преследования, он зацепил патрульную машину и повредил её.