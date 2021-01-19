Полицейские Вологодской области с погоней и стрельбой ловили пьяного водителя на легковом автомобиле. Даже 15 выстрелов по колесам не смогли его остановить.
Как сообщает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Вологодской области, в ночь с 15 на 16 января на 60-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога наряд ГИБДД по Шекснинскому району во время патрулирования заметил попутный ВАЗ-2114, ехавший с превышением скорости. Догнав и поравнявшись с нарушителем, инспекторы потребовали остановиться, но вместо этого водитель только ускорился. При этом, уходя от преследования, он зацепил патрульную машину и повредил её.
Нарушитель мчался по ночной трассе «на огромной скорости», игнорируя и требования полицейских об остановке, и дорожные знаки, чем создавал угрозу для других участников движения. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Они предупредили нарушителя, что будут стрелять, сделали один выстрел в воздух и 15 раз пальнули по колесам «Лады». Никто не пострадал, но и нарушителя это не остановило, несмотря на то, что у его машины спустило три колеса.
Вскоре к преследованию подключился наряд ГИБДД по Вологодскому району. Когда патрульный автомобиль стал нагонять «Ладу» нарушителя, тот резко затормозил, в результате чего столкнулся со служебной машиной. Оба автомобиля получили повреждения, но лихача наконец удалось поймать. Им оказался 36-летний житель Сямженского района. Он проявлял явные признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался.
На задержанного составили 5 административных протоколов. Автомобиль был помещен на специализированную автостоянку.