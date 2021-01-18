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Больше 30 сторонников Навального задержаны в Петербурге. Полиция взяла паузу и наблюдает за остатком

Число задержанных навальнистов в двух столицах приближается к полусотне. В Москве от отдела полиции, где ночевал Алексей Навальный, увезли 12 человек, больше трех десятков были увезены силовиками из центра Петербурга.

Как передает корреспондент «Фонтанки», к исходу второго часа петербургской акции протеста в полицейских автобусах оказалось 34 человека. К 20.00 понедельника, 18 января, у Гостиного двора остаются примерно 50 сторонников оппозиционера.

Задержания здесь начались еще днем, когда в 28-е отделение полиции увезли троих пикетчиков. С 17:30 задержаны еще 34 человека, в том числе глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, экс-депутат «Нарвского округа» Анна Каруличева, активист Павел Чупрунов и журналист телеканала «Дождь» Денис Кабаков. Последним (на данный момент) задержанным стал молодой мужчина со значком «Навальный 2017».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В настоящее время группа молодых людей из 15 человек подняли руки со сложенными в знак «V» пальцами. «Это победа желательно с помощью мира», — объяснили участники акции. Точно такой же жест показал Алексей Навальный, когда его увозили в Матросскую тишину.

Полиция пока не задерживает оставшихся навальнистов, но предупреждает, что скоро это может произойти, так как присутствующие нарушают ст. 20.2 административного кодекса. Напомним, что коронавирусным постановлением правительства Петербурга в городе запрещены все протесты, даже одиночные пикеты.

17 января оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где его лечили от отравления боевым ядом типа «Новичок». В совместном расследовании с The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel он обвинил в покушении на себя сотрудников Федеральной службы безопасности. Накануне возращения Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что намерена отменить условный срок, к которому Навального приговорили по делу «Ив Роше», и заменить на реальное лишение свободы. В Москве Навального задержали, не дав пройти госграницу. Ночь он провел в отделе полиции Химок. 18 января здесь прошло выездное судебное заседание. Навальный арестован на 30 суток и помещен в Матросскую тишину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

doorbal_
Путинисты радуются
sektor7
Навальнисты- в редакции сменилась власть?
Любопытно
Swift_
«Теперь поехали в полицию!»
В Петербурге пожилые женщины подрались из-за Путина и Навального (c).
.... цирк, да и только.
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