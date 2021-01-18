Число задержанных навальнистов в двух столицах приближается к полусотне. В Москве от отдела полиции, где ночевал Алексей Навальный, увезли 12 человек, больше трех десятков были увезены силовиками из центра Петербурга.
Как передает корреспондент «Фонтанки», к исходу второго часа петербургской акции протеста в полицейских автобусах оказалось 34 человека. К 20.00 понедельника, 18 января, у Гостиного двора остаются примерно 50 сторонников оппозиционера.
Задержания здесь начались еще днем, когда в 28-е отделение полиции увезли троих пикетчиков. С 17:30 задержаны еще 34 человека, в том числе глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, экс-депутат «Нарвского округа» Анна Каруличева, активист Павел Чупрунов и журналист телеканала «Дождь» Денис Кабаков. Последним (на данный момент) задержанным стал молодой мужчина со значком «Навальный 2017».
В настоящее время группа молодых людей из 15 человек подняли руки со сложенными в знак «V» пальцами. «Это победа желательно с помощью мира», — объяснили участники акции. Точно такой же жест показал Алексей Навальный, когда его увозили в Матросскую тишину.
Полиция пока не задерживает оставшихся навальнистов, но предупреждает, что скоро это может произойти, так как присутствующие нарушают ст. 20.2 административного кодекса. Напомним, что коронавирусным постановлением правительства Петербурга в городе запрещены все протесты, даже одиночные пикеты.