Число задержанных навальнистов в двух столицах приближается к полусотне. В Москве от отдела полиции, где ночевал Алексей Навальный, увезли 12 человек, больше трех десятков были увезены силовиками из центра Петербурга.

Как передает корреспондент «Фонтанки», к исходу второго часа петербургской акции протеста в полицейских автобусах оказалось 34 человека. К 20.00 понедельника, 18 января, у Гостиного двора остаются примерно 50 сторонников оппозиционера.

Задержания здесь начались еще днем, когда в 28-е отделение полиции увезли троих пикетчиков. С 17:30 задержаны еще 34 человека, в том числе глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, экс-депутат «Нарвского округа» Анна Каруличева, активист Павел Чупрунов и журналист телеканала «Дождь» Денис Кабаков. Последним (на данный момент) задержанным стал молодой мужчина со значком «Навальный 2017».