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В Петербурге рекордная вакцинация за сутки — 2205 человек ушли с прививкой. Запись забита на две недели вперед

Прививочная кампания в Петербурге показала новый рекорд: 15 января первично привиты 1408 человек, вторично — 797. Итого за сутки впервые выполнили 2205 инъекций.

«На вечер 14.01.2021 в городе всего привито от новой коронавирусной инфекции 19 885 человек, из них 2592 закончили цикл вакцинации, — сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. — В общей сложности в город поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники — 34 292, остаток на Фармбазе — 8400 доз. Остаток в поликлиниках на сегодня — 14 407».

Запись на вакцинацию в поликлиниках Петербурга уже сформирована на 1–2 недели вперед, новых желающих записывают в лист ожидания. Председатель комитета Дмитрий Лисовец сообщил, что массовая вакцинация, о которой говорил Владимир Путин, начнется в Петербурге только в феврале.

Расширение прививочной кампании упирается в дефицит вакцины. В город обещают привезти первую крупную партию лишь в феврале — 200 тысяч доз. Как писала «Фонтанка», ранее губернатор Беглов обещал Петербургу в январе 500 тысяч доз. Но затем ожидания несколько раз были скорректированы в меньшую сторону. Зато зарубежные поставки идут в срок — самолеты в Аргентину каждый раз улетают с 300 тысячами доз на борту.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

dmitry_spb
Сегодня "ужалился" с женой в 102-й на Сизова. Записались 4-го (просто гуляли мимо и зашли). Полчаса на какие-то бумаги: заполнил сам 4, и еще 2 раза меня куда-то вписывали/впечатывали, потом молоденькая докторша задавала дежурные вопросы на которые я УЖЕ предварительно письменно ответил. Вообщем, бумагу не экономят.. Прививка заняла, как и положено, полминуты.
AnnaLX
Беда в том, что при такой организации массовой вакцинации, как в поликлиниках Петербурга, значительное число уйдет не столько с прививкой, столько с вирусом. Эта толкотня мало отличается от того, что было на концерте Басты или прочих массовых мероприятиях. Как всегда об этом комздрав не подумал. И городская эпидслужба тоже. Где они все?
WuhanRockCafe
Справедливости ради, на самом деле в Аргентину поставлено всего 300 тыс. доз вакцины, а не 600, как это подает Фъ - 300 тыс первая компонента и 300 тыс. вторая.
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