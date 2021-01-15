В Петербурге рекордная вакцинация за сутки — 2205 человек ушли с прививкой. Запись забита на две недели вперед

«На вечер 14.01.2021 в городе всего привито от новой коронавирусной инфекции 19 885 человек, из них 2592 закончили цикл вакцинации, — сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. — В общей сложности в город поступило 42 692 дозы вакцины. Доставлено в поликлиники — 34 292, остаток на Фармбазе — 8400 доз. Остаток в поликлиниках на сегодня — 14 407».

Запись на вакцинацию в поликлиниках Петербурга уже сформирована на 1–2 недели вперед, новых желающих записывают в лист ожидания. Председатель комитета Дмитрий Лисовец сообщил, что массовая вакцинация, о которой говорил Владимир Путин, начнется в Петербурге только в феврале.



Расширение прививочной кампании упирается в дефицит вакцины. В город обещают привезти первую крупную партию лишь в феврале — 200 тысяч доз. Как писала «Фонтанка», ранее губернатор Беглов обещал Петербургу в январе 500 тысяч доз. Но затем ожидания несколько раз были скорректированы в меньшую сторону. Зато зарубежные поставки идут в срок — самолеты в Аргентину каждый раз улетают с 300 тысячами доз на борту.

