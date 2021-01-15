Звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган отомстит мужчинам за харассмент

С 21 января на экранах — «Девушка, подающая надежды», один из хитов прошлогоднего фестиваля «Санденс», главного мирового форума независимого кино.
Примечательна лента в первую очередь новой и очень необычной работой Кэри Маллиган — звезда «Драйва», «Стыда» и «Великого Гэтсби» нашла новое амплуа. Теперь она не скромная и добропорядочная девочка в мире зверюг, а опасная и обманчиво-хрупкая хищница. Ее героиня — бывшая студентка медицинского факультета, отличница и любимица преподавателей. Но ее жизнь сломал случай: барышня стала жертвой домогательств, карьера пошла под откос. И теперь единственное, что придает смысл ее жизни, — месть. Каждый вечер она проводит в клубах и барах, притворяясь пьяной, привлекает внимание легкомысленных ухажеров, те отвозят ее к себе домой, ну а там жертва и истязатель меняются местами.
Получился яркий, современный, актуальный триллер про то, чем чреваты ошибки молодости, жестокость и косность системы.
18+
Иван Чувиляев