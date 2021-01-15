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Таксист в Петербурге задержан за попытку сексуального насилия над пассажиром-подростком

Житель Петербурга обратился в полицию Невского района с сообщением об экстремальной поездке сына на такси. Водитель пытался совершить в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, предварительно заблокировав двери.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 января, по словам заявителя, около 16 часов накануне его 17-летний сын сел в такси, чтобы поехать по своим делам. Водитель на «Киа Рио» отвез его не по адресу, а остановился где-то во дворах. Он заблокировал двери и пытался силой заставить подростка удовлетворять свои сексуальные желания.

Мальчику удалось вырваться.

Вчера же Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.

Оперативники «детского» отдела уголовного розыска совместно с ГИБДД Невского района нашли около восьми часов вечера подозреваемого у KFC-Авто на улице Бадаева. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (12)

firma
Как помнится, нам критически не хватает мигрантов, ну просто критически.
f0ntan
Все со слов мальчика. А деньги на оплату такси у него были? Может, все кроется в том, что он не оплатил проезд в такси? И водитель стал с него требовать оплату за проезд и заблокировал дверь.
Капитан Очевидность2
Если делать всё по закону, то вот интересно было бы узнать какие они ему предъявят доказательства? Слова 17-летнего подростка?
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