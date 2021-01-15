Таксист в Петербурге задержан за попытку сексуального насилия над пассажиром-подростком

Житель Петербурга обратился в полицию Невского района с сообщением об экстремальной поездке сына на такси. Водитель пытался совершить в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера, предварительно заблокировав двери.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 января, по словам заявителя, около 16 часов накануне его 17-летний сын сел в такси, чтобы поехать по своим делам. Водитель на «Киа Рио» отвез его не по адресу, а остановился где-то во дворах. Он заблокировал двери и пытался силой заставить подростка удовлетворять свои сексуальные желания.
Мальчику удалось вырваться.
Вчера же Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.
Оперативники «детского» отдела уголовного розыска совместно с ГИБДД Невского района нашли около восьми часов вечера подозреваемого у KFC-Авто на улице Бадаева. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.