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ФБК получил ответ СК по поводу возможного отравления Навального. Признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ не нашли

Юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией получил ответ от СК РФ по поводу опубликованного расследования об отравлении Навального.

«Пришёл первый ответ на наше заявление <...> Никто даже проверки проводить не станет», — сообщает 14 января в своем блоге Алексей Навальный.

Оппозиционер также прикладывает фото ответа Главного военного следственного управления Следственного комитета, где подчеркивается, что «оснований для проведения процессуальной проверки <...> не имеется».

«Конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФБК России, в заявлениях не содержится», — говорится в документе.

Заявления были отправлены в СК юристом ФБК Владленом Лосем 15 и 21 декабря. В середине декабря оппозиционный политик заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ после публикации новых обстоятельств его дела.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
Так и представляю, как запретят летать рядом с овальным.
gencon
Коррупция вещь такая, продажная. Сегодня травят Навального, а завтра директора СК или ФСБ, и признаков тоже на найдут. Судьям прокурорам, играющим по правилам коза - ностра, рано или поздно придётся отказаться исполнить что-то или отравиться, ставки будут расти, и куда бежать жаловаться
260642921
В школе на уроках истории учительница рассказывала про то, что было такое отвратительное явление в средние века - индульгенция. Теперь видишь наяву, что это такое.
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