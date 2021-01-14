ФБК получил ответ СК по поводу возможного отравления Навального. Признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ не нашли

Юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией получил ответ от СК РФ по поводу опубликованного расследования об отравлении Навального.
«Пришёл первый ответ на наше заявление <...> Никто даже проверки проводить не станет», — сообщает 14 января в своем блоге Алексей Навальный.
Признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ не обнаружено https://t.co/jSEIMVTVl2— Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2021
Оппозиционер также прикладывает фото ответа Главного военного следственного управления Следственного комитета, где подчеркивается, что «оснований для проведения процессуальной проверки <...> не имеется».
«Конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФБК России, в заявлениях не содержится», — говорится в документе.
Заявления были отправлены в СК юристом ФБК Владленом Лосем 15 и 21 декабря. В середине декабря оппозиционный политик заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ после публикации новых обстоятельств его дела.