FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -8
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

ТЮЗ представит спектакль про Петсона и Финдуса

16 января в ТЮЗ им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Сказка к Рождеству. Петсон и Финдус». 6+

Фото: предоставлено театром

Вселенную про немолодого, рассеянного мужчину Петсона и молодого, резвого кота Финдуса шведский писатель Свен Нурдквист начал создавать почти сорок лет назад. С тех пор каждый уважающий себя ребенок считает обязательным обзавестись полным набором книг, рассказывающих про эту зажигательную парочку и ее приключения. На петербургской театральной сцене эту историю ставят впервые.

Спектакль режиссера Василия Сазонова, как и полагается, начнется со знакомства героев, продолжится их обоюдными и не всегда удачными попытками найти общий язык и завершится в самую волшебную ночь в году. Компанию Петсону и Финдусу составят десять кур — любительниц кофе и вязания, таинственные существа мюклы, то и дело утаскивающие нужные в хозяйстве вещи и прячущиеся в самых укромных местах дома, а также бесхозные животные, иногда забредающие в петсонов двор, и местные оперные дивы.

Для удивительного, поэтичного мира, придуманного Нурдквистом, сценограф Анастасия Лыкова придумала яркие, красочные декорации. Еще будет много музыки и танцев и, конечно, разных приключений со счастливым концом — как и полагается в рождественской сказке.

Начало показов в 12:00 и 17:00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vikilein
Почему "Петсон"? Вообще-то он Петерсон. Но история очаровательная.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний