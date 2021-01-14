ТЮЗ представит спектакль про Петсона и Финдуса

Вселенную про немолодого, рассеянного мужчину Петсона и молодого, резвого кота Финдуса шведский писатель Свен Нурдквист начал создавать почти сорок лет назад. С тех пор каждый уважающий себя ребенок считает обязательным обзавестись полным набором книг, рассказывающих про эту зажигательную парочку и ее приключения. На петербургской театральной сцене эту историю ставят впервые.



Спектакль режиссера Василия Сазонова, как и полагается, начнется со знакомства героев, продолжится их обоюдными и не всегда удачными попытками найти общий язык и завершится в самую волшебную ночь в году. Компанию Петсону и Финдусу составят десять кур — любительниц кофе и вязания, таинственные существа мюклы, то и дело утаскивающие нужные в хозяйстве вещи и прячущиеся в самых укромных местах дома, а также бесхозные животные, иногда забредающие в петсонов двор, и местные оперные дивы.

