МВД публикует видео опроса 23-летнего петербуржца, задержанного по делу о кражах в новогодние каникулы из двух подразделений Российской академии наук. Сначала в архиве на Биржевой линии пропал фрагмент оттиска печати с рукописи XII века стоимостью 8 млн, потом — сейф с археологическими находками на 5 млн из здания на Дворцовой.



В ролике молодой человек уверяет, что конкретной цели кражи у него не было:



«Постольку, поскольку понравились. Думал оставить себе. Или найти, кому реализовать».



При этом мужчина уверял, что ценности похищенного на тот момент не представлял.

