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Печать

«Просто понравились». Подозреваемый в кражах диковинок из подразделений РАН в Петербурге рассказал, зачем пошел на дело

МВД публикует видео опроса 23-летнего петербуржца, задержанного по делу о кражах в новогодние каникулы из двух подразделений Российской академии наук. Сначала в архиве на Биржевой линии пропал фрагмент оттиска печати с рукописи XII века стоимостью 8 млн, потом — сейф с археологическими находками на 5 млн из здания на Дворцовой.

В ролике молодой человек уверяет, что конкретной цели кражи у него не было:

«Постольку, поскольку понравились. Думал оставить себе. Или найти, кому реализовать».

При этом мужчина уверял, что ценности похищенного на тот момент не представлял.

МВД также показывает изъятые у парня археологические находки.

МВД России

Как писала «Фонтанка», 11 января подозреваемого задержали у Московского вокзала. Сначала за кражу на Дворцовой набережной. А потом у него нашли предметы с еще двух краж — в архиве РАН, и в учреждении на улице Рентгена.

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Дурак. Наверное, Ваней кличут))
sakorol
ботан какой-то
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