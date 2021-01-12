Пандемия по-разному повлияла на музыкантов, а некоторым происходящее даже пошло на пользу — вынужденное заточение позволило сконцентрироваться на музыке. Если бы этого не произошло — «Фонтанка» не смогла бы оценить достижений молодой отечественной сцены. А они определенно есть: в контексте всеобщего увлечения ретро российские группы вышли на новый для себя уровень качества — которое им обеспечил отечественный же материал. Итак, знакомьтесь!

Петербуржец Андрей Андреев выпустил первый EP своего проекта «Дурной Вкус» в середине сентября. А уже через месяц с музыкантами собирал полные залы клубов двух столиц. Меланхоличный поп с отсылками к классике британского постпанка пришёлся по вкусу многим: группа быстро набрала миллион прослушиваний на Spotify. Любопытно, что запись состоялась во многом благодаря пандемии. «Если бы у меня не появилось столько свободного времени, я бы так и не дописал "Светомузыку"», — рассказал «Фонтанке» Андреев.

Стереополина как будто прибыла в 2021-й из советских восьмидесятых. Аранжированные в духе Pet Shop Boys и «Миража» синти-поп-шлягеры слушаются на одном дыхании — так и хочется бросить на себя блёсток и идти танцевать под крутящимся дискошаром. Альбом «Институт культуры и отдыха» был бы полным оммажем эпохе, если б не полные иронии тексты. 2020 год Стереополина проводила фитом со Славой КПСС — послушать его можно в его группе «ВКонтакте». И обязательно посмотрите клип на «Последнее свидание» — это как Лапенко, только круче!

Московский дуэт «Музыка для грузовых лифтов» можно охарактеризовать цитатой из Ницше: рождение трагедии из духа музыки. Готические тексты, отстранённый вокал и атмосфера бесконечного полураспада, излучающая триллионы позитронов страдания. Но за всяким страданием следует катарсис, так что психотерапевтический эффект этой записи неоценим. Слушать всем, кто интересуется российской тёмной культурой.

Первокурсница петербургского Политеха Неатида исполняет романтичный поп в традициях российских 90-х. В августе певица выпустила ЕР «Новый хит души» — лучший жанровый релиз со времён «Плейбоя» Ветлицкой. «Я как радуга на небе, а в твоей душе подвал», — поёт Неатида в песне «Ты не понял», и это просто глоток свежего воздуха на фоне физиологичной лирики отечественных рэперов. Запись уже попала в топ русскоязычных релизов года телеграм-канала «Всякая годная попса», а там знают толк в песнях, имеющих шанс на всенародную любовь.

Сколько раз вы уже слышали возглас: «Да это новый БГ!»? И вот в этот раз второе пришествие, действительно, имеет шансы — по крайней мере, на уровне лирики. Петербуржец с сибирскими корнями, скрывающийся под магическим именем Жарок, записывает сложноорганизованный психоделический арт-поп. Песни Жарка близки лучшим работам «Аквариума» в первую очередь методами духоискательства. Как пелось на альбоме «Равноденствие»: «Пока цветет иван-чай, // Мне не нужно других книг, кроме тебя». Артист уже успел скататься с мини-туром по Европе и выступить в Финляндии, не за горами и российские концерты.

Группа «ДК Посторонних» — артисты не то чтобы из новичков. Они успели издаться на берлинском лейбле Detriti Records, выступить на польском готическом фестивале Return To The Batcave и отыграть на сценах «Стереолета» и SKIF. На новом альбоме музыканты сотрудничают со звукорежиссёром Shortparis и, кажется, метят на лавры белорусов «Молчат дома», которые внезапно выстрелили в мировых стримингах, да так, что их подписал лейбл, издающий Дэвида Линча (да-да, мэтр ещё и музыку пишет). Но главное в музыке «ДК» никуда не исчезло: экзистенциальные переживания, искусство петь светло о мрачном и истинно петербургская грусть.