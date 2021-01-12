На киностудии «Ленфильм» 13 января начнутся съемки сериала «Этерна» на основе литературного цикла Веры Камши «Отблески Этерны», в который входит 16 уже изданных книг и еще одна, находящаяся в работе.

Над проектом работают режиссер Евгений Невский («Интерны», «В спорте только девушки»), художник Анастасия Каримулина, работавшая на нескольких фильмах Алексея Балабанова, и оператор Александр Симонов, снимавший ранее с Алексеем Балабановым, Андреем Кончаловским и Константином Богомоловым. Автор сценария — Сергей Юдаков («Великая», «Легенда о Коловрате», «Землетрясение», «Домовой»).

Сериал планируется сделать на пять сезонов, по десять серий в каждом. Первый сезон снимут в 2021 году. Осенью группа провела уже три съемочных дня на натуре, отсняв битву, — но полноценные съемки начинаются только сейчас.

Декорации древнего города Агарис, училище оруженосцев Лаик и палаццо Матильды и Альдо Ракан — места действия будущего сериала — заняли 2500 квадратных метров в павильонах «Ленфильма».

ход строительства декораций на "Ленфильме" Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions ход строительства декораций на "Ленфильме" Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions ход строительства декораций на "Ленфильме" Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions

Историческое фэнтези потребовало создания множества костюмов и доспехов — за основу для них были взяты образцы из европейских музеев середины XVI — середины XVII веков. Было изготовлено свыше 100 единиц пиротехнического оружия (мушкеты, пистоли), а также свыше 150 единиц макетов холодного оружия (копья, шпаги, палаши). И это не считая других костюмов — светской одежды, включая парадную.



Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions Фото: предоставлено кинокомпанией The Black Prince Productions

В сериале снимаются: Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Юлия Хлынина («Колл-центр»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Леонид Бичевин («Союз спасения»), Петр Семак, Александр Яцко, Артур Бесчастный, Вениамин Смехов и многие другие.



Автор литературного цикла Вера Камша рассказала, что предложение о сотрудничестве от команды этого проекта получила еще в 2016 году и откликнулась, потому что ее видение киновоплощения литературных образов было в целом схожим с тем, что предложил продюсер Евгений Рене.

«Актеров я не выбираю, и очень этому рада, у меня лишь совещательный голос, — уточнила она. — В свое время я по просьбе Евгения отослала ему огромную подборку картинок, на которые он в какой-то мере и ориентируется, но этим мое участие и ограничилось. Конечно, если бы я увидела что-то совершенно, на мой взгляд, чудовищное и впала по этому случаю в истерику, ко мне, вероятно бы, прислушались, но пока ничего подобного не происходит».