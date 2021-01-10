Так, по словам читателя «Фонтанки» Романа, жилая часть Колпино была запитана по «сниженным нормативам»: «Как утверждает администрация, по факту дома греются обраткой, которая становится всё холоднее и холоднее, ГВС чуть тёплое, на вопросы населения, мол, когда и доколе, дежурная служба администрации отвечает размыто — "скоро"».

С ночи в домах по улице Братьев Радченко в Колпино остывали трубы. Об этом 10 января сообщали жители пригорода.

Читательница Анна уверяет, что тепло в домах отсутствует не первый раз за эту зиму: «Ладно были относительно тёплые дни (для зимы), но холодные батареи в минус двадцать! В Колпино каждую зиму одно и то же».

В пресс-службе ГУП ТЭКа, которое отвечает за указанный район, сообщили, что еще накануне около 12:30 на улице Братьев Радченко произошло технологическое нарушение на теплосети диаметром 1000 мм. «4 жилых дома, попавшие в зону работ, жилищникам было рекомендовано поставить на проток. К настоящему моменту сварочные работы завершены, ведутся работы по заполнению трубопровода теплоносителем», — сообщает пресс-служба предприятия.



А уже сегодня в 03:20 теплоэнергетики обнаружили дефект на обратном трубопроводе по тому же адресу. Горячее водоснабжение и отопление было ограничено в четырёх жилых домах. Специалисты оперативно приступили к ремонту магистральной сети. Работы были проведены с опережением сроков, в 12:20 обратный трубопровод был запитан.



Ожидаемое время окончательного восстановления циркуляции теплосети — в 16:00. В ГУПе отметили, что к этому времени специалисты предприятия подадут теплоноситель до границ балансовой принадлежности.



«В ГУП «ТЭК СПб» напоминают, что запиткой внутридомовых систем занимается жилищная организация. В случае отсутствия горячей воды и отопления просьба обращаться к представителям эксплуатирующей дом организации», — сообщает пресс-служба.

