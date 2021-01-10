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К заходу солнца теплоэнергетики обещают вернуть тепло в дома на улице Братьев Радченко в Колпино

С ночи в домах по улице Братьев Радченко в Колпино остывали трубы. Об этом 10 января сообщали жители пригорода.

Так, по словам читателя «Фонтанки» Романа, жилая часть Колпино была запитана по «сниженным нормативам»: «Как утверждает администрация, по факту дома греются обраткой, которая становится всё холоднее и холоднее, ГВС чуть тёплое, на вопросы населения, мол, когда и доколе, дежурная служба администрации отвечает размыто — "скоро"».

автор фото читатель «Фонтанки» Роман
автор фото читатель «Фонтанки» Роман

Читательница Анна уверяет, что тепло в домах отсутствует не первый раз за эту зиму: «Ладно были относительно тёплые дни (для зимы), но холодные батареи в минус двадцать! В Колпино каждую зиму одно и то же».

В пресс-службе ГУП ТЭКа, которое отвечает за указанный район, сообщили, что еще накануне около 12:30 на улице Братьев Радченко произошло технологическое нарушение на теплосети диаметром 1000 мм. «4 жилых дома, попавшие в зону работ, жилищникам было рекомендовано поставить на проток. К настоящему моменту сварочные работы завершены, ведутся работы по заполнению трубопровода теплоносителем», — сообщает пресс-служба предприятия.

А уже сегодня в 03:20 теплоэнергетики обнаружили дефект на обратном трубопроводе по тому же адресу. Горячее водоснабжение и отопление было ограничено в четырёх жилых домах. Специалисты оперативно приступили к ремонту магистральной сети. Работы были проведены с опережением сроков, в 12:20 обратный трубопровод был запитан.

Ожидаемое время окончательного восстановления циркуляции теплосети — в 16:00. В ГУПе отметили, что к этому времени специалисты предприятия подадут теплоноситель до границ балансовой принадлежности.

«В ГУП «ТЭК СПб» напоминают, что запиткой внутридомовых систем занимается жилищная организация. В случае отсутствия горячей воды и отопления просьба обращаться к представителям эксплуатирующей дом организации», — сообщает пресс-служба.

автор фото читатель «Фонтанки» Роман
автор фото читатель «Фонтанки» Роман

Напомним, на протяжении пяти лет, пока длилось банкротство экс-владельца теплоэнергетического хозяйства Пушкина и Колпино СПб «ПушТЭК», оно достигло критического износа. Сейчас удельная повреждаемость теплосетей в Пригородном районе в 2,5 раза выше средней по предприятию и составляет почти два дефекта на 1 км.

ТЭК начал реконструкцию объектов теплоснабжения с окончанием процедуры банкротства предыдущего владельца сетей СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». В июне 2020 года сети, котельные и тепловые пункты района были переданы ГУП «ТЭК СПб» в качестве отступного, после чего предприятие провело конкурсные процедуры на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения.

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