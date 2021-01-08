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Как авиа-ДТП в Ленобласти унесло жизни опытного пилота, именинницы и её мужа

Пилоты над Гостилицами взлетели с разницей в минуту. Один, с покорёженным винтом, выжил. Второму и пассажирам не повезло. Похоже, полёт был в подарок.

Фото: Северо-Западной транспортной прокуратуры

«Цессна» с бортовым номером «1488» взлетела с аэродрома в Гостилицах в 13:38 восьмого января. В салоне был только пилот-инструктор Валерий Калашников. В 13:39 от земли оторвался четырёхместный Piper Cherokee «2659G». За штурвалом опытный 37-летний Николай Иванов, а за ним двое пассажиров. В 13:40 самолёты столкнулись. По предварительным данным — получилось, что шли «лоб в лоб», но «Цессна» уклонилась и смогла сесть на землю — с повреждениями передней стойки и винта. Cherokee рухнул на землю метров с трёхсот и развалился.

В упавшем самолёте погибли трое: пилот Иванов, его 30-летняя пассажирка Арина Богданова и её 31-летний муж — петербуржец Иван Кирьяшкин. У Арины в этот день был день рождения. Возможно, полёт был подарком. Родилась она в Ленинграде, жила в Московском районе Петербурга, а потом перебралась на Фонтанку. Судя по странице «ВКонтакте», окончила Университет промышленных технологий и дизайна. С Иваном много милых фото.

В 2012 году Иван окончил факультет электротехники и автоматики ЛЭТИ, вышел специалистом по корабельным системам управления. Ему были ближе море и земля: состоял в группах Балтийского завода, строителей бюджетных яхт и любителей гонок на велосипедах. На Арине женат шесть лет.

На место крушения одними из первых прибыли сотрудники транспортной прокуратуры по Северо-Западу.

Пилот Иванов родом из Кронштадта, жил в Сестрорецке. Авиацией грезил с пяти лет, а первый полет совершил в семнадцать. Окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех), по образованию инженер. Работал в оборонных НИИ, участвовал в летных испытаниях военных самолетов. Много снимал с воздуха для себя, а работал в смольнинском ГКУ «Агентство внешнего транспорта», был начальником сектора объектов инфраструктуры воздушного транспорта. День рождения бы праздновал 30 января.

Администратор аэродрома в Гостилицах сообщила, что в связи со случившимся на ближайший месяц полеты отменены.

Полностью материал о столкновении самолетов — с комментариями тех, кому доводилось летать с погибшим пилотом, — читайте на 47news.

Фото: Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Комментарии (14)

260571091
надо же какой любопытный номер 1488
261839681
Чем в РФ занимается министр транспорта? Что за проблема обязать все самолёты и вертолёты иметь радары с экраном индикации и звуковым сигналом? Строить это будет как навигатор с GPS.
Иванов Ив Ив
Так что со страховкой? Или самоубийц ни одна компания не страхует? П у пассажиров может быть ипотека, кредиты и пр. обязательства под завязку.
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