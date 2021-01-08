Как авиа-ДТП в Ленобласти унесло жизни опытного пилота, именинницы и её мужа

«Цессна» с бортовым номером «1488» взлетела с аэродрома в Гостилицах в 13:38 восьмого января. В салоне был только пилот-инструктор Валерий Калашников. В 13:39 от земли оторвался четырёхместный Piper Cherokee «2659G». За штурвалом опытный 37-летний Николай Иванов, а за ним двое пассажиров. В 13:40 самолёты столкнулись. По предварительным данным — получилось, что шли «лоб в лоб», но «Цессна» уклонилась и смогла сесть на землю — с повреждениями передней стойки и винта. Cherokee рухнул на землю метров с трёхсот и развалился.

В упавшем самолёте погибли трое: пилот Иванов, его 30-летняя пассажирка Арина Богданова и её 31-летний муж — петербуржец Иван Кирьяшкин. У Арины в этот день был день рождения. Возможно, полёт был подарком. Родилась она в Ленинграде, жила в Московском районе Петербурга, а потом перебралась на Фонтанку. Судя по странице «ВКонтакте», окончила Университет промышленных технологий и дизайна. С Иваном много милых фото.



В 2012 году Иван окончил факультет электротехники и автоматики ЛЭТИ, вышел специалистом по корабельным системам управления. Ему были ближе море и земля: состоял в группах Балтийского завода, строителей бюджетных яхт и любителей гонок на велосипедах. На Арине женат шесть лет.



На место крушения одними из первых прибыли сотрудники транспортной прокуратуры по Северо-Западу.



Пилот Иванов родом из Кронштадта, жил в Сестрорецке. Авиацией грезил с пяти лет, а первый полет совершил в семнадцать. Окончил Балтийский государственный технический университет (Военмех), по образованию инженер. Работал в оборонных НИИ, участвовал в летных испытаниях военных самолетов. Много снимал с воздуха для себя, а работал в смольнинском ГКУ «Агентство внешнего транспорта», был начальником сектора объектов инфраструктуры воздушного транспорта. День рождения бы праздновал 30 января.



Администратор аэродрома в Гостилицах сообщила, что в связи со случившимся на ближайший месяц полеты отменены.

