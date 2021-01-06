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Более тысячи дачников под Петербургом остались без воды на Рождество. «У многих дети — ни помыться, ни приготовить»

Садоводство в тысячу участков в Ломоносовском районе Ленобласти осталось без воды. Об этом 6 января пишет 47news.

Как рассказал изданию исполняющий обязанности председателя садоводства «Трансмаш» Юрий Ляликов, вода пропала накануне около шести вечера. По предварительной информации, причиной мог стать прорыв старой трубы на территории одноименного научно-исследовательского института. Ляликов уточнил, что по телефонам горячих линий водоканалов его «отфутболивают». «В том же поле проложены другие коммуникации и газовая труба. К тому же самостоятельно ремонтировать мы не можем, это нецелевое расходование средств. Набираем воду на ближайшей колонке. Но надо понимать, что у многих дети — ни помыться, ни приготовить. А скоро праздник. Вот такой подарок нам на Рождество», — пояснил он 47news.

По словам Ляликова, в садоводстве около 800 участков с домами и еще 200 огородов. Многие живут тут с начала самоизоляции, у некоторых есть официальная прописка. Во ВНИИ «Трансмаш» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — сотрудники на каникулах до 10 января.

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Комментарии (21)

Piter Russo
Люди просто в своем садоводстве привыкли к благам цивилизации. Только вот обращаются похоже не адресу, территория ведомственная - НИИ, и за трубу НИИ отвечает.
Урус-Баши
Дачник без колодца - это извращенецъ-обжора-шашлычник.
altnec
Аж до слез пробило, так детей жалко.
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