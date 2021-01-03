«90 процентов не знали, какая фамилия у губернатора». Что понял петербургский бизнес в 2020 году

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Подводя итоги 2020 года, губернатор Петербурге Александр Беглов заявил, что его нельзя однозначно считать плохим и процитировал «Ежика в тумане»: «Не может постоянно быть плохо, когда-то должно быть хорошо». Главными словам года, по мнению главы города, стали «терпение» и «единение». Петербургский бизнес по просьбе «Фонтанки» также подвел итоги года и рассказал об извлеченных из него уроках.

Представители сферы туризма, общественного питания и услуг, которые больше всего пострадали от коронавирусных ограничений, были вынуждены налаживать диалог с чиновниками, чтобы убедить их, что они не так опасны, как считает Роспотребнадзор. Особенно тяжелым выдался год для баров, которым вдобавок пришлось бороться за отмену закона о «50 кв. м». Им удалось победить, а под конец года еще и добиться смягчения новогодних запретов. Участники индустрии красоты признались, что до этого года даже с трудом представляли, как зовут губернатора и какой комитет Смольного за них в ответе. Ретейлеры были вынуждены менять и масштабировать свой бизнес, договариваться о скидках с арендодателями, и перестраивать бизнес-процессы под удаленную работу. Девелоперы признают, что особенно не пострадали, но предпочли бы быть более незаметными для государства. В любой ситуации — главное оставаться людьми и не опускать руки, уверены предприниматели.



Александр Романенко, основатель Bakunin group, участник Союза независимых рестораторов:

«Основной урок 2020 года в том, что мы, представители отрасли общественного питания, не имеем единого мнения. Большие рестораторы не объединены, средние и малые тоже. Этим летом, когда был принят закон о «50 метрах» (запрет на продажу алкоголя в общепите площадью менее 50 кв. м. — Прим. ред.), образовался Союз независимых рестораторов. Под давлением сложившихся обстоятельств мы стали объединяться, общаться и высказывать консолидированное мнение. Если бы какая-то организация была до этого, то и событий бы этих не было. Те же гостиницы и туристический бизнес более упорядоченно общаются друг с другом и с властями. Нам надо было давным-давно объединяться для общения с властью, для трансляции мнения участников отрасли и для общения с нашими гостями. Стало видно, что власть вообще не понимает общепит точно так же, как общепит не понимает власть. Слава богу, под конец года были созданы экспертные советы, которые помогут нам понять друг друга».



Александр Затуливетров, совладелец SkyRest Group («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы»):

«Прошедший год научил меня не удивляться ничему. Те события, которые произошли, показали, что все наши желания, мысли, уверенность ничего не стоят, потому что ситуация развивается совершенно не так, как мы предполагали. У наших властей есть уникальная способность удивлять, когда кажется, что более безумных решений не может быть. Нобелевскую премию в номинации «Новые науки» я бы выдал правительству города. Я ждал, что следующим шагом будет открытие пляжей, но этого почему-то не случилось. Александром Коноваловым (идеологом барного сопротивления. — Прим. ред.) я восхищаюсь, но по-ленинградски тихо, сидя на кухне. Но глобально, мой поступок весной (Александр Затуливетров также заявил о том, что будет работать вопреки запретам), поступок Коновалова — это какие-то зерна, которые падают на почву, и, надеюсь, это вырастет в какую-то необходимость договариваться с нами или хотя бы учитывать интересы. Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть».



Александр Коновалов, совладелец сети салонов красоты «Леди», создатель «Карты сопротивления»:

«Это был самый ужасный год в моей жизни. Он научил тому, что не всегда логика и здравый смысл превалируют над решениями кого бы то ни было. Осознание, что принцип «как бы чего не вышло» никуда не делся с советских времен, вызвало более глубокое разочарование. Будь я помоложе, я бы уехал в другую страну, но мне не позволяет советское воспитание. Я думаю, что будет в следующем году. По логике эффекта домино, проблемы, которые есть в этом году, должны умножиться в сто раз. Большое огорчение вызвало то, что все терпят. Мне все сказали, что я экстремист. Но предприниматели же это по определению свободные люди! У меня вызвало недоумение, почему те, кто говорит то же самое, что я, только про себя, не захотели, когда появилась возможность, сказать об этом громко. Я осуждать никого не хочу. Но реально отрасль практически уничтожена. Но то, что произошло, вызовет такие катастрофические последствия в следующем году, что мы будем и цены на макароны обсуждать и на гречку, и 90е сказкой покажутся».



Лялья Садыкова, омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты и руководитель сети эконом-парикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк»:

«Для меня 2020-й стал годом колоссального нетворкинга. Я никогда так не общалась с предпринимателями города, как в этом году. Год научил мыслить нестандартно и научил, что предприниматели должны что-то предпринимать в полном смысле этого слова. Еще не все задачи решены. Но до этого года наша отрасль жила в вакууме. 90% [участников отрасли] не знали, какая фамилия у нашего губернатора. В конце марта им предлагали «давайте писать письмо Беглову», а они говорили «а кто это, у нас разве не Полтавченко?». Когда я говорила, что у нас есть комитете по промышленной политике, мне отвечали «а какое мы отношения мы имеем к промышленности и политике». Есть динозавры, которые работают 30 лет на рынке, и впервые услышали, что есть какой-то комитет, который за нас отвечает. Наша отрасль, кроме Роспотребнадзора, из органов власти никого не знала».

Мария Евневич, совладелец сети «Максидом».



«Год был непростым, но интересным. С учётом того, сколько всего необычного с нами всеми произошло, можно с уверенностью сказать, что мир уже больше не будет прежним. Мы поняли, что многие процессы можно решать удалённо. Но работать из дома, не видя коллег, грустно - поэтому начали ценить человеческое и эмоциональное в рабочих отношениях. С другой стороны, всевозможные зумы расширили географические границы и дали возможность общаться с теми, с кем мы едва ли встретились бы вживую - как минимум, в ближайшее время. Стало понятно, что ничто так не способствует цифровизации и созданию новых бизнес-моделей, как глобальный неожиданный кризис, и я рада, что многие компании нашли новые возможности и смогли адаптироваться. Мы стали сильнее ценить свой дом, потому что стали проводить в нём больше времени. И главное, что понятно, наверное, всем - самое важное - это здоровье и счастье родных и близких. Чего и хочется всем пожелать в новом году».

Александр Мышинский, совладелец сети «Реалъ»:

«Этот год меня научил, что нужно всегда быть готовыми ко всему и ничего не бояться. Знаю много людей, которые в конце 2019 года – начале 2020-го запустили ресторанные проекты и попали на деньги. Те, кто продали в марте все акции и от активов избавились, кусали локти. А те, кто рискнул на дне купить акции, выиграли — они поднялись в два-три раза. Но выводы я сделал больше не бизнесовые, а человеческие. Все эти кризисные ситуации показывают, кто что представляет собой на самом деле. Кто вел себя непорядочно, это больше обострилось. Например, многие клиенты нашей дистрибуторской компании попали в непростую ситуацию, мы им сказали «ладно не платите, через несколько месяцев рассчитаетесь». Все восстановилось, кто-то нормально платит, а кто-то пошел в суды. То же самое арендодатели: кто-то пошел навстречу и начал снижать плату, а кто-то занял жесткую позицию. В любой ситуации надо оставаться человеком и за это воздастся».



Григорий Кунис, сооснователь сервиса доставки iGooods:

«Самое главное, чему научил 2020 год, - быть еще более гибким и уметь принимать нестандартные решения. Произошло ускорение. Принцип Льюиса Кэролла «чтобы идти, нужно бежать» стал еще более актуален. Ситуация 2020 года еще раз показала, что идеальный бизнес - это тот, который от власти не зависит. Интернет-бизнес, а мы к нему близки, почти не зависит. Из нестандартного мы сделали две вещи. Во-первых, мы переложили все обучение на сотрудников: распустили тренинговый центр, а линейный персонал сделали наставниками, предложив вознаграждение за обучение новых людей. Таким образом, мы получили возможность быстро масштабировать бизнес и более мотивированных сотрудников. Во-вторых, мы фактически ликвидировали HR-отдел. Мы девять месяцев живем без директора по персоналу, что является нестандартной вещью для компании в 3 тысячи сотрудников. Мы распределили эти функции. Рекрутинг остался, что-то я на себя взял, что-то руководители направлений, обучение переложили на линейных сотрудников. Нужно принимать странные вещи и решаться на них. Если бы мне год назад сказали, что я уволю HR-директора и мы сможем без него нормально существовать, я бы не очень поверил».

Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»:

«Никаких уроков я не извлек. Я всегда был уверен, что родному государству доверять нельзя, и в этом году я в этом только убедился. Самое главное, это оставаться незаметным для нашего государства. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» – эту фразу я вспоминал все время. Единственное, что в начале года казалось, что будет очень плохо, а в конце года, выяснилось, что не очень. Как в том анекдоте про трех монашек и публичный дом: «Ну ужас, но не ужас-ужас-ужас».

Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo:

«Этот год научил нас, что в любой кризис нужно стараться находить позитивные моменты. Мы не все можем изменить, но мы должны делать все, что в наших силах и не опускать руки. «Делай что можешь и будь что будет» — эта мудрость в очередной раз подтвердилась. Позитивным, на мой взгляд, является то, что на фоне этого кризиса мы все стали намного больше друг друга слушать и слышать. Я говорю о взаимоотношении власти и нас – как бизнеса и как людей. Может быть, этого диалога пока недостаточно, чтобы добиваться каких-то прорывных решений, но я надеюсь, что он продолжится и будет конструктивным. В предпринимательстве я не разочаровалась. Это неотъемлемая часть человеческой сущности. Власть как регулирующий институт необходима, чтобы создавать правила игры. Но власть тоже состоит из людей. Есть два типа управления: «поршень вниз», когда «я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак». Но, когда ты вокруг себя собираешь тех, кто с тобой не согласен или неудобен, но кто может аргументированно возражать, формулировать логически и рассматривать ситуацию в рамках своей компетенции, поршень двигается вверх и вытаскивает общий уровень команды и руководителя. Наша власть, к сожалению, пока работает по принципу «поршень вниз». Но я все-таки оптимист. Есть хорошее пожелание - быть завтра лучше, чем ты вчера. Если каждый из нас будет двигаться по этой траектории и стараться быть хотя бы капельку лучше, чем вчера, я думаю, мы будем быстро двигаться к консенсусу».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

