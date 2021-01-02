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Что это было? Незнакомый мужчина ворвался в квартиру петербурженки на Камышовой и выбежал в окно

48-летний петербуржец оставил в недоумении жительницу Приморского района Петербурга. В ночь на 2 января он ворвался в квартиру женщины и провернул трюк, после которого уехал в больницу с переломами и повреждением мочевого пузыря.

Как стало известно «Фонтанке», переломанного мужчину от дома № 56/1 по Камышовой сотрудники скорой помощи забрали в одиннадцать часов вечера 1 января. В тяжёлом состоянии его доставили в Мариинскую больницу, где прооперировали.

Оперативники, проведя опрос жильцов дома, выяснили, что пациент необычным образом покинул квартиру на 3-м этаже 4-й парадной. Как рассказала 39-летняя собственница жилища, вечером она вышла на лестничную площадку, а дверь за собой не закрыла. В этот момент в квартиру вбежал неизвестный ей мужчина, она ринулась за ним. Тот же рванул к окну, открыл его и ретировался. Более ничего женщина пояснить не смогла.

Полиция установила, что пострадавший неоднократно судим и привлекался к административной ответственности.

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Комментарии (3)

Riptide
Похоже на технологию Neuro-linguistic programming (НЛП) + психотропные препараты.
OldObyvatel
Ну, ну! Рождественская сказка для детей младшего дошкольного возраста.
Заманила, изнасиловала и, заметая следы, выбросила в окно.
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