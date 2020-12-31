«Тут денег нет». В отделение банка на Дачном пришел грабитель, а потом передумал

Сотрудники отделения банка на Дачном проспекте с удивлением наблюдали за метанием мужчину, который пришел их грабить.



Как стало известно «Фонтанке», неизвестный в медицинской маске навестил финансовое учреждение около 16.10. Сначала он сказала кассирше «сейчас буду грабить». Постоял минуту, что-то теребя в руке, а потом завил - «тут денег нет» и убежал.



Так как никакого ущерба странный визитер филиалу не нанес, то после опроса сотрудников и просмотра камер, полицейские уехали.

