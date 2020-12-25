Нон-фикшн обогнал художественную литературу в рейтинге самых продаваемых книг. Пелевин не отстает

Россияне предпочли нон-фикшн художественной литературе. По данным Всероссийского книжного рейтинга, который 25 декабря опубликовал Российский книжный союз, в топ-20 самых продаваемых произведений в 2020 года только три книги оказались художественными. В список попали «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Просто Маса» Бориса Акунина. При этом в топ-10 бестселлеров уходящего года роман Пелевина — единственный из всех не относится к научпопу.

На первом месте в общем рейтинге закрепился мотивационный бестселлер «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» бизнес-тренера Джен Синсеро, на втором — книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым», на третьем — «Sapiens. Краткая история человечества» популяризатора науки Юваля Ноя Харари.

