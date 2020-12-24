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Новогоднее чудо от «Почты России»: деликатесы из оленины по пути из Печоры в Петербург превратились в соль

Фото: читательница 47news Марина

Жительница Петербурга, получив посылку от родителей, оказалась неприятно удивлена. Неким магическим образом отправленные деликатесы превратились в пачки соли. На почте в подмену не верят, ссылаясь на роботов.

Как сообщает 24 декабря 47News со слов петербурженки Марины, два дня назад в отделение почты в Петербурге для нее пришла посылка весом более 10 килограммов от родителей из города Печоры в Коми. В ней должны были лежать деликатесы из сырокопченой оленины, колбаса из оленины, тыква и консервы, а при вскрытии, кроме консервов и тыквы, обнаружились лишь четыре килограммовые пачки соли, колбаса и кусок мяса весом 152 грамма.

В посылке также лежал чек на купленное в Воркуте мясо, но сотрудники почты заявили петербурженке, что нужна опись вложения. «Хамски добавили, что, мол, откуда они знают, ведь я могла и сама соль в коробку положить. Изначально посылка весила 11,5 килограмма, а когда пришла ко мне, вес был меньше. В отделении сослались на погрешность весов», — рассказала Марина. Оленина, по ее словам, стоила больше девяти тысяч рублей.

Фото: читательница 47news Марина
Фото: читательница 47news Марина
Фото: читательница 47news Марина
Фото: читательница 47news Марина
Фото: читательница 47news Марина

В отделе по корпоративным коммуникациям «Почты России» по Северо-Западу 47News прокомментировали, что вскрыть посылку на этапе сортировки технически невозможно, потому что бандероли сканируют машины, а не люди. А поскольку посылка поступила без описи вложения, сотрудники не могли проверить ее в присутствии клиента перед выдачей.

«При получении посылки у клиента претензий не было, упаковка не была нарушена, вес соответствовал указанному», — отметили в пресс-службе почты, но добавили, что по факту обращения проводится служебная проверка.

Фото: читательница 47news Марина

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Комментарии (10)

Kezevo
Что за дичь, накупить продуктов и отправить по почте, она тут с голода пухла что ли? Или тут оленина не продается, святой социализм прямо, мясо почтой шлютт)
LGlo
Ну если на этапах доставки человеческие руки посылок не касаются, надо трясти отделение, из которого отправляли. Только там могли распотрошить коробку и после упаковать ее заново.
Иван Финкман
Солёная оленина сбежала в тундру, оставив соль и печаль получателю.
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