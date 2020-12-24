Новогоднее чудо от «Почты России»: деликатесы из оленины по пути из Печоры в Петербург превратились в соль

Жительница Петербурга, получив посылку от родителей, оказалась неприятно удивлена. Неким магическим образом отправленные деликатесы превратились в пачки соли. На почте в подмену не верят, ссылаясь на роботов.

Как сообщает 24 декабря 47News со слов петербурженки Марины, два дня назад в отделение почты в Петербурге для нее пришла посылка весом более 10 килограммов от родителей из города Печоры в Коми. В ней должны были лежать деликатесы из сырокопченой оленины, колбаса из оленины, тыква и консервы, а при вскрытии, кроме консервов и тыквы, обнаружились лишь четыре килограммовые пачки соли, колбаса и кусок мяса весом 152 грамма.