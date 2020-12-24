Новогоднее чудо от «Почты России»: деликатесы из оленины по пути из Печоры в Петербург превратились в соль

Жительница Петербурга, получив посылку от родителей, оказалась неприятно удивлена. Неким магическим образом отправленные деликатесы превратились в пачки соли. На почте в подмену не верят, ссылаясь на роботов.
Как сообщает 24 декабря 47News со слов петербурженки Марины, два дня назад в отделение почты в Петербурге для нее пришла посылка весом более 10 килограммов от родителей из города Печоры в Коми. В ней должны были лежать деликатесы из сырокопченой оленины, колбаса из оленины, тыква и консервы, а при вскрытии, кроме консервов и тыквы, обнаружились лишь четыре килограммовые пачки соли, колбаса и кусок мяса весом 152 грамма.
В посылке также лежал чек на купленное в Воркуте мясо, но сотрудники почты заявили петербурженке, что нужна опись вложения. «Хамски добавили, что, мол, откуда они знают, ведь я могла и сама соль в коробку положить. Изначально посылка весила 11,5 килограмма, а когда пришла ко мне, вес был меньше. В отделении сослались на погрешность весов», — рассказала Марина. Оленина, по ее словам, стоила больше девяти тысяч рублей.
В отделе по корпоративным коммуникациям «Почты России» по Северо-Западу 47News прокомментировали, что вскрыть посылку на этапе сортировки технически невозможно, потому что бандероли сканируют машины, а не люди. А поскольку посылка поступила без описи вложения, сотрудники не могли проверить ее в присутствии клиента перед выдачей.
«При получении посылки у клиента претензий не было, упаковка не была нарушена, вес соответствовал указанному», — отметили в пресс-службе почты, но добавили, что по факту обращения проводится служебная проверка.