В Петербурге скончался основатель отечественной школы каскадеров и «современный Леонардо да Винчи»

В Петербурге 18 декабря на 93-м году жизни скончался основатель отечественной школы каскадеров, актер и изобретатель Александр Массарский. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. СМИ со ссылкой на страницу актера в «Фейсбуке», уточняют, что смерть была вызвана коронавирусом.
Выпускник Академии спорта имени Лесгафта, тренер по дзюдо и самбо, Александр Массарский был тем человеком, который в 1950-е собрал отряд каскадеров на «Ленфильме». Среди фильмов, над которыми он работал, — «Белое солнце пустыни» (Массарский был дублером Павла Луспекаева), «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Блокада», «Человек-амфибия» и многие другие: всего в его фильмографии свыше 250 картин.
При этом отечественное кино обязано Массарскому не только трюками, но и самим словом «каскадер» — его Александр Самойлович вычитал во французском журнале и потом написал об этом статью. После нее тех, кого раньше именовали «трюкачами» и «дублерами», стали гордо называть «каскадерами».
Александр Массарский был, в том числе, выдающимся ученым-изобретателем (на его счету более 150 научных работ и патентов) — его диссертация была посвящена физиологии специальных тепловых воздействий на организм спортсменов в портативных термокамерах. Он конструировал аппаратуру для подводных съемок, разработал космическую баню и спектральный телескоп для изучения атмосферы Земли, которые использовались на станции «Мир». Изобретенные им аппараты для подводной съемки выпускаются в Петербурге до сих пор. За столь широкое разнообразие выдающихся способностей СМИ называли его «современным Леонардо да Винчи».