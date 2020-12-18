В Петербурге скончался основатель отечественной школы каскадеров и «современный Леонардо да Винчи»

В Петербурге 18 декабря на 93-м году жизни скончался основатель отечественной школы каскадеров, актер и изобретатель Александр Массарский. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. СМИ со ссылкой на страницу актера в «Фейсбуке», уточняют, что смерть была вызвана коронавирусом.



Выпускник Академии спорта имени Лесгафта, тренер по дзюдо и самбо, Александр Массарский был тем человеком, который в 1950-е собрал отряд каскадеров на «Ленфильме». Среди фильмов, над которыми он работал, — «Белое солнце пустыни» (Массарский был дублером Павла Луспекаева), «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Блокада», «Человек-амфибия» и многие другие: всего в его фильмографии свыше 250 картин.

