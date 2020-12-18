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Жители ЖК «Балканы» пытаются вернуть себе участок под зелень и парковку через суд

В Петербурге жители жилого комплекса «Балканы» подали коллективный иск в суд с требованием признать незаконным разделение участка под зданием на три части и продажу одного из них под застройку. Об этом «Фонтанке» 18 декабря сообщил один из истцов Роман Елагин.

Иск подан во Фрунзенский районный суд, который зарегистрировал заявление 10 декабря. Иск пока не принят к производству.

В заявлении жители потребовали признать незаконными действия Росреестра по разделению и постановке на кадастровый учет новых образованных участков, отменить раздел и исключить участки из реестра. Кроме того, они просят суд признать незаконной сделку купли-продажи одного из новообразованных участков, вернуть границы территории, которые соответствуют градостроительным регламентам (для эксплуатации ЖК в соответствии с правилами землепользования и застройки) и признать за владельцами квартир право собственности на участок.

Напомним, после того, как «Балканы» (проект компании «Лидер Групп») ввели в эксплуатацию, участок под ним разделили на три, и «освободившийся» продали частному лицу, которое, в свою очередь, планирует возвести на нем жилой дом. Однако из-за разделения территория «балканцев» перестала соответствовать нормам градрегламентов, в частности, по озеленению и парковочным местам. «Фонтанка» подробно писала об этой истории.

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Комментарии (2)

nikoai
Кроме отжатой земли и перспективы пробираться в квартиру через стройплощадку ещё года три, в доме полно недоделок и брака. Застройщик нас откровенно "кинул", если "по-понятиям". За это обычно отвечают. А вот по-Закону, скорее всего, никто не ответит. ООО "ГК Синергия" из мифического "холдинга" ЛИДЕР ГРУПП, руководимая дочерью сенатора Некрасова, ликвидируется. Гарантийного срока ремонта у дома- не будет. Куда смотрит Губернатор и иже с ним, или в доле ?
Monica-L
Хватит терпеть этот беспредел застройщиков, которые не уважают ни жителей города, ни принятые законы. Хватит жить по-понятиям! Достало, что дома строят под "руками" компаний-однодневок, которые как в случае с ЖК "Балканы" ликвидируются, менее чем через год после приемки дома.
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