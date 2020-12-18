Жители ЖК «Балканы» пытаются вернуть себе участок под зелень и парковку через суд

В Петербурге жители жилого комплекса «Балканы» подали коллективный иск в суд с требованием признать незаконным разделение участка под зданием на три части и продажу одного из них под застройку. Об этом «Фонтанке» 18 декабря сообщил один из истцов Роман Елагин.



Иск подан во Фрунзенский районный суд, который зарегистрировал заявление 10 декабря. Иск пока не принят к производству.



В заявлении жители потребовали признать незаконными действия Росреестра по разделению и постановке на кадастровый учет новых образованных участков, отменить раздел и исключить участки из реестра. Кроме того, они просят суд признать незаконной сделку купли-продажи одного из новообразованных участков, вернуть границы территории, которые соответствуют градостроительным регламентам (для эксплуатации ЖК в соответствии с правилами землепользования и застройки) и признать за владельцами квартир право собственности на участок.

