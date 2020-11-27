Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Вместо парковки и озеленения обитатели жилого комплекса «Балканы» — проект «Лидер Групп» — могут получить вид на соседние окна. Застройщик возвел ЖК и «разрезал» участок под ним на три части. Свободное пятно сменило владельца, который захотел возвести 23-этажный дом. Судя по документам, старый и новый хозяева могут быть не чужими друг другу. Жильцы готовятся подавать иск, но пока они соберутся, к тому моменту судиться может быть уже не с кем. В конце 2019 года на пересечении Будапештской улицы и Шипкинского переулка ввели в эксплуатацию 27-этажный, если считать подземный уровень, жилой комплекс комфорт-класса «Балканы». Проект реализовал один из крупнейших застройщиков Петербурга — ГК «Лидер Групп», правда, разрешение на строительство получало специально созданное ООО «ГК «Синергия». На участке площадью почти 1,5 га покупателям, если верить положительному заключению негосударственной экспертизы, обещали 1824 кв. метра «зеленки» и открытую парковку.

Однако в феврале 2020 года территорию поделили на три отдельных участка. За «балканцами» осталось 0,84 га, остальное, не считая 93 кв. метров под трансформаторной подстанцией, стало отдельным участком, огибающим ЖК буквой «Г». Согласно выписке из Росреестра, с 3 апреля его собственником является ростовчанка Анна Шестакова.

красным цветом обозначен изначальный участок, желтым — тот, что готовят под застройку Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Новая хозяйка не стала терять время. В городскую комиссию по землепользованию и застройке поступило заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — установить максимальную высоту объекта капстроительства на уровне 76 метров. А в пояснительной записке указано, что на этом участке планируется разместить 23-этажный жилой дом. Автор заявления — частное лицо, т.е. Нижмак, там же указаны ее контактные данные. К слову, Татьяна Нижмак в настоящее время занимает должность главного инженера проекта ООО «Синергия-строй». Этот застройщик, к примеру, непосредственно реализует проект «Лидер Групп» — ЖК «Богатырь 3».

Застройщиком, если верить документам на сайте КГА, планирует выступить компания «Орбита», которая была зарегистрирована в июне 2018 года. СПАРК подсказывает, что ее гендиректором и владельцем является Денис Рябинин, а прописана фирма в одном здании с «Лидер Групп» — в БЦ «Лидер» на площади Конституции, дом 7. Жители соседнего дома уже начали массово подавать свои замечания к размещенным для проведения публичных слушаний материалам и массово требуют не допустить получения разрешения на 76-метровый дом под боком. В обосновании они указывают, что участок под их домом не подключен к улично-дорожной сети города, хотя по нормативам градостроительного проектирования (установленным постановлением Смольного № 257) каждый участок обеспечивается подключением к УДС либо напрямую, либо через внутриквартальные проезды. Невозможна и организация дополнительного выезда на Будапештскую или улицу Ярослава Гашека, так как минимальное расстояние между примыканиями для магистральных улиц городского и районного значения должно составлять не менее 150 м и 100 м соответственно.

Кроме того, на сторону обитателей ЖК «Балканы» встала и прокуратура Фрунзенского района. В ответе ведомства на запрос одного из жителей (есть в распоряжении редакции) указано, что, согласно градостроительным нормативам, минимальная площадь озеленения исходного участка должна составлять 7622 кв. метра, а машиномест должно быть не менее 414. С учетом 259 мест на встроенном паркинге, для открытой парковки должно быть предусмотрено 3874 кв. метра (на 155 мест). То есть у «балканского» дома появился «недобор» в «зеленке» и в почти полутора сотнях парковок. В связи с этим, указывает прокуратура, раздел исходного участка невозможен, так как территория, оставшаяся после нарезки под ЖК «Балканы», не соответствует регламенту своей функциональной зоны. Правда, самостоятельно ведомство пока не планирует обращаться в суд, так как указывает, что на защиту интересов граждан встает, когда граждане по уважительной причине не могут сделать это самостоятельно. Балканцы это намерены сделать. Между тем ООО «ГК «Синергия» с 11 ноября находится в стадии ликвидации. «Фонтанка» направила ГК «Лидер Групп» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»