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Педофил из Петербурга, участвовавший в шоу «Давай поженимся», отправится на 13 лет в колонию строгого режима

Петербуржец Руслан Казанцев, два года назад участвовавший в шоу «Давай поженимся» на «Первом канале», выслушал приговор по своему делу о педофилии. Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе городских судов 8 декабря, оглашение прошло накануне в Красногвардейском райсуде. Мужчине дали 13 лет колонии строгого режима.

Казанцева задерживали и арестовывали в августе прошлого года. На него пожаловалась соседка. Женщина рассказала о взрослом общении мужчины с её семилетней дочерью в квартире на проспекте Маршака. Также к сексуальным играм, по версии следствия, привлекли ещё одну девочку, 11 лет.

В 2018 году Казанцев приходил на передачу «Давай поженимся», но любовь там так и не нашёл. «Было трудное детство, на мой взгляд, меня не любили. Это сформировало заниженную самооценку. Это в дальнейшем влияло на отношения с девушками», — рассказывал о себе герой шоу.

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Комментарии (4)

nuga
С такими аргументами по жизни это смерть.
mononcle
Скольких детей не любили, но они от этого педофилами почему-то не стали. Тупой аргумент, выдуманный адвокатом.
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