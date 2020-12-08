Педофил из Петербурга, участвовавший в шоу «Давай поженимся», отправится на 13 лет в колонию строгого режима

Петербуржец Руслан Казанцев, два года назад участвовавший в шоу «Давай поженимся» на «Первом канале», выслушал приговор по своему делу о педофилии. Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе городских судов 8 декабря, оглашение прошло накануне в Красногвардейском райсуде. Мужчине дали 13 лет колонии строгого режима.



Казанцева задерживали и арестовывали в августе прошлого года. На него пожаловалась соседка. Женщина рассказала о взрослом общении мужчины с её семилетней дочерью в квартире на проспекте Маршака. Также к сексуальным играм, по версии следствия, привлекли ещё одну девочку, 11 лет.

