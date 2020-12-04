Курортный район возглавил Александр Забайкин

Бывший заместитель председателя комитета по делам ЗАГС Александр Забайкин сменил Наталью Чечину на должности главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал 4 декабря губернатор Александр Беглов.

С октября 2018 года Забайкин занимал должность замглавы комитета по делам записи актов гражданского состояния. В сентябре чиновник перешел на работу в аппарат губернатора Петербурга, на пост замначальника.

Напомним, что до октября 2018 года главой комитета по делам ЗАГС была супруга Александра Беглова Наталья. После того, как нынешний губернатор получил приставку врио, она покинула комитет. Также с поста председателя комитета по физической культуре и спорту ушел зять Беглова Павел Белов.