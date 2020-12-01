Петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» обзавёлся вторым этажом с двумя залами, парадной лестницей и собственным замком. Расширение с 145 до почти что 600 квадратных метров произошло 1 декабря.
О планах в несколько раз увеличить площадь магазина, открыть детскую зону и уделить особое внимание созданию пространства для публичных мероприятий стало известно ещё летом 2020 года. Откладывать планы и отменять открытие, несмотря на COVID-19, в «Подписных» не стали.
Чтобы оказаться в новых пространствах, посетителям предстоит подняться по лестнице, попасть на которую можно как с улицы, так и из главного зала. Как вариант — скоро можно будет воспользоваться лифтом.
Наверх переехали преимущественно издания по искусству, лайфстайлу, кулинарии, фотографии и архитектуре. Полки с книгами встречают пришедших уже на лестничной клетке — это новые поступления. Большую часть второго этажа занимает торговый зал, в центре которого установлен длинный стол с книгами. Дальняя часть зала при необходимости трансформируется в лекторий. Также в новом пространстве разместили кафетерий и зону отдыха с креслами. А со временем зал планируется «озеленить», «высадив» деревья в кадках.
Кроме того, на втором этаже разместили детскую зону с деревянным замком до потолка — но она станет доступна только после снятия противокоронавирусных ограничений в городе. В будущем тут намерены проводить детские мероприятия. Юные читатели смогут поиграть на площадке, покататься на горке, посидеть на подушках, мягком полу или же полистать книгу. За порядком проследят сотрудники.
Большая часть ассортимента детской литературы при этом остаётся на первом этаже. За счёт освободившихся полок ее ассортимент расширят — как и отдел художественной литературы, где выставят больше литературы на иностранных языках. Также появится полка с комиксами.