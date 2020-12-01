Петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» обзавёлся вторым этажом с двумя залами, парадной лестницей и собственным замком. Расширение с 145 до почти что 600 квадратных метров произошло 1 декабря.



О планах в несколько раз увеличить площадь магазина, открыть детскую зону и уделить особое внимание созданию пространства для публичных мероприятий стало известно ещё летом 2020 года. Откладывать планы и отменять открытие, несмотря на COVID-19, в «Подписных» не стали.



Чтобы оказаться в новых пространствах, посетителям предстоит подняться по лестнице, попасть на которую можно как с улицы, так и из главного зала. Как вариант — скоро можно будет воспользоваться лифтом.

