Фото: пресс-служба РГИСИ

В Институте сценических искусств (РГИСИ) завершился первый этап ремонтно-реставрационных работ Учебного корпуса. Об этом 17 ноября «Фонтанке» рассказала ректор РГИСИ Наталья Пахомова. Фасады здания Тенишевского коммерческого училища на Моховой, 33–35, отреставрировали за 4,5 месяца — впервые с 1899 года, когда оно было построено.

По словам Натальи Пахомовой, помимо фасадов также уже отреставрированы входная зона и лестница, сейчас работы ведутся на втором и третьем этажах здания. На следующий год также запланировано благоустройство дворов.



Подрядчиком выступает ООО «Матис». По данным системы СПАРК, компания принадлежит Дмитрию и Николаю Матюшкиным. Ее выручка за 2019 год составила около 333 млн рублей, а чистая прибыль — почти 12,7 млн рублей. По информации, указанной на сайте госзакупок, за реставрацию фасадов компания должна получить 46,8 млн рублей, а за ремонт помещений, который, согласно условиям контракта, завершится в конце 2021 года, — около 45,4 млн рублей.

Фото 1: Ярослав Цапенко Фото 2: Сергей Леонтьев

Фото 1: Валентина Говорушкина Фото 2: Валентина Говорушкина

Фото 1: Валентина Говорушкина Фото 2: Валентина Говорушкина

Фото 1: Ярослав Цапенко Фото 2: Валентина Говорушкина

Как ранее писала «Фонтанка», обновление всего комплекса зданий, которые занимает РГИСИ, финансируется из федерального бюджета Министерством культуры. Планировалось, что затраты составят более миллиарда рублей.

«В процессе проведения работ — поскольку мы имеем дело с памятником архитектуры — возникают не предусмотренные первоначальным планом расходы. Например, на одном из фасадов Учебного корпуса был найден исторический руст — а значит, его необходимо было восстановить. Это заставило нас уже в процессе работы корректировать проект, что, соответственно, повлияло на смету», — объясняет Наталья Пахомова. По ее оценкам, сейчас суммы затрат остаются примерно на том же уровне, но точные цифры можно будет назвать только в начале 2021 года — после окончания работ.



Здание на Моховой, 33–35, — памятник архитектуры федерального значения. Его построили в 1899 году по проекту Ричарда Берзена специально для Тенишевского коммерческого училища. В этом здании учились Владимир Набоков, Олег Волков, Осип Мандельштам и многие другие люди, составившие цвет российской культуры. С начала 1970-х здание было передано Театральному институту (ЛГИТМиК, СПбГАТИ, с 2016 года — РГИСИ).