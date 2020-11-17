В Институте сценических искусств (РГИСИ) завершился первый этап ремонтно-реставрационных работ Учебного корпуса. Об этом 17 ноября «Фонтанке» рассказала ректор РГИСИ Наталья Пахомова. Фасады здания Тенишевского коммерческого училища на Моховой, 33–35, отреставрировали за 4,5 месяца — впервые с 1899 года, когда оно было построено.
По словам Натальи Пахомовой, помимо фасадов также уже отреставрированы входная зона и лестница, сейчас работы ведутся на втором и третьем этажах здания. На следующий год также запланировано благоустройство дворов.
Подрядчиком выступает ООО «Матис». По данным системы СПАРК, компания принадлежит Дмитрию и Николаю Матюшкиным. Ее выручка за 2019 год составила около 333 млн рублей, а чистая прибыль — почти 12,7 млн рублей. По информации, указанной на сайте госзакупок, за реставрацию фасадов компания должна получить 46,8 млн рублей, а за ремонт помещений, который, согласно условиям контракта, завершится в конце 2021 года, — около 45,4 млн рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», обновление всего комплекса зданий, которые занимает РГИСИ, финансируется из федерального бюджета Министерством культуры. Планировалось, что затраты составят более миллиарда рублей.
«В процессе проведения работ — поскольку мы имеем дело с памятником архитектуры — возникают не предусмотренные первоначальным планом расходы. Например, на одном из фасадов Учебного корпуса был найден исторический руст — а значит, его необходимо было восстановить. Это заставило нас уже в процессе работы корректировать проект, что, соответственно, повлияло на смету», — объясняет Наталья Пахомова. По ее оценкам, сейчас суммы затрат остаются примерно на том же уровне, но точные цифры можно будет назвать только в начале 2021 года — после окончания работ.
Здание на Моховой, 33–35, — памятник архитектуры федерального значения. Его построили в 1899 году по проекту Ричарда Берзена специально для Тенишевского коммерческого училища. В этом здании учились Владимир Набоков, Олег Волков, Осип Мандельштам и многие другие люди, составившие цвет российской культуры. С начала 1970-х здание было передано Театральному институту (ЛГИТМиК, СПбГАТИ, с 2016 года — РГИСИ).