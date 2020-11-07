Как на курсы рубля и доллара влияет исход выборов в США, почему ЦБ РФ сократил продажу валюты и почему «вечнозелёная» купюра неминуемо дойдёт до 100 рублей, «Фонтанке» рассказал эксперт.

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

После пробивания «психологической» отметки в 80 рублей за доллар в понедельник, 2 ноября, рубль укреплялся несколько дней подряд в ожидании исхода схватки Байдена и Трампа за пост лидера США. Каждая новость и решение финансовых регуляторов — сегодня как шаг по минному полю, за которым то ли конец страданий, то ли трагедия. Степан Демура, финансовый аналитик, который в прошлом неоднократно «предсказывал» финансовые кризисы и взрывные скачки курсов валют, в интервью «Фонтанке» призвал смотреть не на битвы республиканцев и демократов в США, а на Китай, который всех ещё неприятно удивит, но не прямо сейчас.



Степан Демура Фото: личная страница/twitter.com

— Если выборы в США выигрывает Джо Байден, что будет с курсами рубля и доллара дальше, ведь последние дни доллар дешевел после преодоления отметки в 80 рублей? — А с чего вы решили, что выигрывает Байден? Многие оценки склоняются к этому? Я вам напомню, что многие оценки до 3 ноября давали ему преимущество над Трампом в 10%. И он должен был выиграть просто в лёгкую. А то, что там сейчас происходит, — это «чуровщина» с «памфиловщиной» в чистом виде. На мой взгляд, рано говорить, что Байден выиграл. Не удивлюсь, если многие эксперты, как обычно, окажутся очень сильно неправы. Но я могу ошибаться. — В любом случае, у вас ведь есть понимание, как ситуация с «деревянным» и «зелёным» может развиваться дальше, в зависимости от того, кто выиграет? — Судьба курсов абсолютно не зависит от того, кто в итоге въедет в белый дом на следующие четыре года. Россию и Китай любые власти США будут ставить на место, и очень жёстко прессовать. Вот и всё. Поэтому у «деревянного» и без выборов были незавидные перспективы, а сейчас это всё просто становится законом и кодифицируется. Кто выиграет — значения в этом смысле не имеет. Лично для меня уже всё ясно с «деревянным». А «зелёный» послабеет немножко до января-февраля, а потом пойдёт мощнейший рост, который будет сопровождаться крахом мировых рынков и мировой экономики. Вот и всё понимание.

Сергей Ёлкин о том, кто победил на выборах в США https://t.co/Dt7SUqnNms — Новый проспект (@novyiprospect) November 6, 2020

— Следующий год обсудим отдельно, а пока цитаты ноября. «Психологические отметки пробиваются, но амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора», — сказал на днях Дмитрий Песков, когда доллар выскочил за 80 рублей. Нужен перевод на русский и оценка справедливости сказанного пресс-секретарём Владимира Путина. — Такое у нас может сказать только Песков, да! Вы не меня просите это переводить на русский. Это, скорее, к врачам. Что касается российского макрорегулятора. У нашего Центробанка долларов нет. Они очень «удачно» на максимальных значениях ранее покупали всякие непонятные национальные валюты вроде евро, юаня и прочего. Диверсифицировались, так сказать. Разумеется, потеряли на этом кучу денег, несколько десятков миллиардов рублей. Теперь долларов практически нет. Как они дальше будут защищать и поддерживать макроэкономическую стабильность рубля, я не знаю. Им придётся обратно продавать все эти евро и юани, чтобы получить доллары. Но это бесполезно, потому что против них стоит рынок облигаций, рублёвого долга, ОФЗ. И в этих корпоративных долгах сидит порядка 70–80 миллиардов долларов. Когда на высокорискованных финансовых рынках и рынках долга начнутся проблемы (а они начнутся уже в начале 2021 года) рубль будет переставляться по 10–12 рублей за доллар в течение дня, как это уже было раньше. Дальше макрорегулятор поднимет ставки, добьёт экономику, и всё. На этом сказка закончится.

— С 9 ноября Центробанк будет месяц продавать долларов в 2,5 раза меньше, чем до этого. Насколько сильно это может повлиять на курс доллара к рублю в сегодняшних реалиях? — Вообще никак не повлияет. Ещё раз — главная угроза рубля исходит со стороны долгового рынка. И поддержка рубля тоже со стороны долгового рынка, на котором ставится сarry trade по доллару (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок — прим.ред.). Да и по любой другой валюте фондирования. А все остальные решения — припарки ни о чём. Они никак существенно не могут влиять на курс рубля. Это показывает история и графики, на которые, судя по всему, наш макрорегулятор не смотрит. — Другая новость, которую многие ждали на этой неделе, чтобы понять завтрашнее дно курсов валют — 5 ноября ФРС США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Ставка неизменна уже полгода. Как это влияет на курсы? — Вообще не понимаю, почему кто-то чего-то ждал от новостей ФРС. Они попали в ловушку ликвидности. Они в принципе поднять ставку не могут. Как и Европейский ЦБ. Если помните, ещё при господине Марио Драги ставочку один раз подняли, но пришлось срочно опускать. Ставка ФРС будет нулевой очень долго. А вот что будет с рынком долгов и с реальными доходностями, вопрос открытый.

— Как ситуация будет развиваться дальше? — Вообще проблем очень много, но основная, пожалуй, — это Китай. Китайский долговой рынок. Даже проблема европейского долгового рынка — мелочь по сравнению с масштабами проблем Китая. Только в официальной, так называемой «белой банковской системе», в КНР порядка 50 триллионов долларов. Если принять во внимание ещё «серую банковскую систему», различные фонды, то там цифры просто потрясающие. Порядка 80 триллионов долларов — активы. По разным оценкам, от 30% до 35% этих активов в дефолте. Китайский макрорегулятор тоже летом этого года делал стресс-тестирование своих банков. Они пришли к выводу, что даже при таком смешном стесс-тестировании, которое решаются делать центробанки, если рост ВВП будет ниже 4% в год, то из 30 крупнейших банков КНР то ли 13, то ли 15 всплывут к верху брюхом. Плюс не стоит забывать, что в Китае огромные пузырь на рынке недвижимости, а это всё в активах банков. Китайская экономика чувствует себя очень плохо, если не смотреть на официальную статистику. Поэтому волна дефолтов там неизбежна.

— В этом смысле «большой друг китайцев» Байден нас не спасёт, если победит Трампа? — С чего вы взяли, что Байден — большой друг китайцев? — Много красивых фотографий бывшего вице-президента США с товарищем Си.

— Байден — овощ. Что ему скажут старшие товарищи, то он и будет делать. Старшие товарищи ему уже сказали, что «на внешнеполитической арене ты уничтожаешь Китай и зачищаешь постсоветское пространство». — Когда доллар был по 30 рублей, вы прогнозировали рост в 2 раза. Это случилось. Сейчас вы можете сказать нечто схожее про наше общее светлое будущее? — Я могу сказать, что цели не изменились. Первая — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, — вполне реальны. — Но ведь традиционно конец года — рост суеты, который часто синхронен с ростом курса доллара. Ваш сценарий динамики в оставшиеся два месяца? — Сегодня ситуация пока не до конца определённая с рублём. Если рубль пробивает вниз отметку 76, то ноябрь и декабрь будут спокойными, если рубль не сможет пробить отметку в 76 вниз, то мы пойдём сильно вверх, куда-нибудь к 90. Такая вот вилочка в моих оценках стоит.

— Возвращаясь к любимым заокеанским «чёрным лебедям». Владимир Путин до окончания голосования по выборам американского президента намекал, что Байден — это плохо для рубля. При этом никто не ждёт отмены санкционного давления ни при каком исходе. Насколько, на ваш взгляд, справедливы эти оценки и прогнозы? — Я боюсь, что эти оценки не адекватны действительности. Ещё раз. Разницы для нас между тем, кто будет — нет. Да, Трамп вёл мягкую санкционную политику относительно России. На это у него были свои причины, которых теперь нет. Поэтому если он останется, он точно так же, как и Байден, будет проводить линию на реформирование и переформатирование постсоветского пространства. «Неадекватные люди, которые бегают с ржавыми ядерными ракетами и запускают в небо ракеты с ядерным реактором, который охлаждается атмосферой, представляют реальную опасность для цивилизации». И второе — это те же люди, которые вносят коррупцию в мир и покупают властные элиты Запада. Разумеется, Западу это очень не нравится. Это мешает им. Это всё — реальная угроза с точки зрения контроля и проведения своей политики Западом. Поэтому такие режимы будут просто зачищать. — Если кто-то ещё сидит на чемоданчике с накопленными рублями, то ему уже бежать за долларами, или ещё посидеть? — Когда доллар был по 40 рублей, люди считали, что это дорого. Когда было по 50 — неприлично дорого. Потом побежали с этими своими чемоданчиками за долларами по 80–90 рублей. Это поведение толпы. С этим ничего не сделать. Советы здесь давать бесполезно. Я всегда повторял и повторяю, что нужно бежать из рубля в любые ликвидные активы. А их на самом деле всего два. Доллар и золото. Вот и всё. И задумываться на колебаниями нет смысла. 5, 65, или 10 рублей, — в конечном счёте, это не принципиально. P.S. Накануне итогового дня голосования на выборах президента США опрошенные «Фонтанкой» эксперты прогнозировали заметные колебания с валютными курсами не после выборов, а после окончания нынешнего срока полномочий Трампа в начале 2021 года. Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»